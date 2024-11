Grêmio Grêmio empata em 1 a 1 com o Cruzeiro e segue na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Time gaúcho segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jogando no Mineirão na noite dessa quarta-feira (27), Grêmio e Cruzeiro empataram em 1 a 1 em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor gaúcho subiu para a 14ª posição na tabela, mas continua próximo da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Renato Portaluppi agora tem 41 pontos somados, apenas três à frente do Criciúma, time que abre o Z4. O próximo desafio gremista será no domingo (1º), contra o São Paulo, na Arena.

Primeiro tempo

O jogo começou com muita velocidade no Mineirão, e em menos de dez minutos ambas as equipes tiveram grandes oportunidades de abrir o placar. Primeiro, Aravena tentou um chute de longe, mas Cássio fez uma boa defesa. Em seguida, Lautaro Díaz, após cruzamento de William, acertou o travessão de Marchesín.

Apesar da pressão exercida pelo adversário, o Grêmio conseguiu balançar as redes com uma jogada de grande técnica de Braithwaite. O atacante recebeu no meio de campo, tocou para Aravena e disparou em direção à área. A bola passou por João Pedro, que fez o cruzamento certeiro, permitindo que o dinamarquês, com um toque de letra, marcasse o gol.

Com a torcida começando a demonstrar impaciência devido aos erros ofensivos, o Cruzeiro respondeu rapidamente e empatou com uma bela jogada. Matheus Pereira fez uma boa infiltração pela ponta, cortou para o meio e tocou para Gabriel Verón, que, com um toque preciso, deu a bola para o camisa 10 finalizar de primeira e marcar um golaço.

Segundo tempo

O segundo tempo começou mais cadenciado, com o ritmo da partida bem mais tranquilo em comparação à etapa inicial. As oportunidades se tornaram mais raras até os 25 minutos, quando o Cruzeiro teve uma boa chance: William cobrou um lateral rapidamente, recebeu de volta e cruzou na medida para Lautaro Díaz, que desperdiçou a oportunidade ao cabecear para fora.

Em busca de mudanças, o técnico do Cruzeiro fez algumas substituições: Japa, de 20 anos, entrou no lugar de Barreal, enquanto os jovens Kaique Kenji e Tevis, ambos de 18 anos, foram acionados nas vagas de Gabriel Verón e Lautaro Díaz. No Grêmio, Renato Portaluppi também mexeu no ataque, colocando Pavón e Diego Costa em campo, tentando dar mais velocidade ao setor ofensivo.

Ficha técnica

— Cruzeiro: Cássio, William, João Marcelo, Villalba, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital), Gabriel Veron (Kaique Kenji), Matheus Pereira, Barreal (Japa) e Lautaro Díaz (Tevis). Técnico: Fernando Diniz.

— Grêmio: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Caio, Jamerson, Reinaldo, Villasanti, Dodi (Pepê), Cristaldo (Monsalve), Aravena (Edenílson), Braithwaite (Diego Costa) e Soteldo (Pavón). Técnico: Renato Portaluppi.

— Arbitragem: Raphael Claus (FIFA-SP), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP). Árbitro de vídeo (VAR): Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

