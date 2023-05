Brasil Caminhoneiros fazem manifestação contra roubo de cargas no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Mobilização teve adesão de empresários de transporte de carga e motoristas autônomos. (Foto: Reprodução)

Cerca de 350 caminhoneiros fizeram um protesto, nessa segunda-feira (15), contra o crescente número de roubo de cargas no Estado do Rio de Janeiro.

Dois carros de som com faixas escritas “Roubo de cargas: já morreram três motoristas, quantos mais ainda precisam morrer?” e “Roubo de cargas agride a sociedade, gera mais desemprego e produtos mais caros à população” também foram montados.

Alessandra Guedes, de 45 anos, é motorista há 10 anos. Ela conta que “as obras na Avenida Brasil que congestionam o trânsito e as comunidades no entorno da via facilitam a ação de bandidos”.

“São vida, famílias. Infelizmente, está tão arriscado que hoje, se você olha pelo retrovisor e vê um motoqueiro seguindo, é motivo para você acionar a seguradora para que ela controle seu veículo através do rastreamento. É complicado. Arco Metropolitano, Avenida Brasil, Washington Luís, todas essas vias, infelizmente, estão complicadas. Seja por conta dos constantes engarrafamentos e das comunidades em volta que facilitam os roubos”, destaca.

André de Seixas, presidente da Associação Brasileira de Logística, Transportes e Cargas (Abralog) e organizador da manifestação, afirma que muitas empresas estão deixando o estado por conta da falta de segurança.

“O ladrão ele não rouba carga, ele rouba empregos. Se você não pode circular com a mercadoria na cidade, no estado… Se você não pode passar pela BR 040, pela Avenida Brasil, por São Gonçalo… Como você vai distribuir cargas? Qual empresa que vem para cá com essa situação hostil?”, diz.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que ainda não há impactos no trânsito da cidade por causa da manifestação. Segundo o órgão, “eles ainda estão concentrados e as equipes da prefeitura seguem no monitoramento”.

Prejuízo

Um levantamento da Federação das Indústrias do RJ (Firjan) mostra que o roubo de cargas causou um prejuízo de R$ 388 milhões para o Estado, no ano passado. O número de casos diminuiu, mas ainda são 12 roubos de carga por dia, em média, no Rio de Janeiro.

Os casos acontecem em qualquer dia e a qualquer hora. Os roubos de carga já viraram uma triste rotina no Estado. Como os registrados em 14 de dezembro de 2022, na Ilha do Governador, no dia 22 e dezembro na Linha Amarela – quando um policial reformado foi baleado – e outro caso ocorrido em 19 de outubro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

