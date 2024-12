Porto Alegre Camisetas e geladeiras foram os itens mais vendidos na Black Friday 2024 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo a pesquisa, o 25 de novembro foi o dia em que mais lojas iniciaram as suas promoções Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O levantamento do Sindilojas POA sobre as vendas de Black Friday 2024 revelou que quase 40% dos respondentes venderam mais do que ano passado. Para 24%, as vendas deste ano na Capital gaúcha foram idênticas ao do último ano.

Segundo a pesquisa, o 25 de novembro foi o dia em que mais lojas iniciaram as suas promoções. Foram 76,5% das respostas indicando esta data como o pontapé inicial para os descontos na Black Friday. A 1ª quinzena do mesmo mês foi citada por 14,7% e o final de semana anterior ao da Black (dias 23 e 24/11) por 8.8%.

Novamente o próprio dia D, a sexta-feira da Black Friday, dia 29, desponta na frente como o dia de maior movimento. Com 82,4% das citações, ficou bem à frente da segunda colocada, a quinta-feira, dia 28 (11,8%).

Sobre as lojas que adotaram a Black Friday, a venda que contempla tanto o espaço físico quanto o online, lidera a pesquisa. São 75% dos lojistas que afirmam ter vendido desta forma. Venda apenas no espaço físico ficou com 25%.

Os canais digitais mais usados na hora da venda, segundo a pesquisa da Entidade, foram: site da loja (44%), que segue na liderança. O Instagram (32%), que este ano apareceu na 2ª colocação, e o WhatsApp (24%), trocando de posição com o Instagram.

As principais formas de pagamento utilizadas no online são os links, com 52%, seguido por Pix à vista, com 24%, e cartão de crédito, com 20%. O perfil dos entrevistados nos mostram que, 62% deles têm lojas de rua e 38% em Shopping.

O levantamento indicou que os produtos mais vendidos no comércio de Porto Alegre, por segmento, foram:

Eletrodomésticos e eletroeletrônicos:

1- Geladeiras

2- Fogões

3- TV’s

4- Máquinas de lavar roupa

5- Air Fryer

Vestuário:

1- Camisetas

2- Blusas

3- Vestidos

4- Bermudas

5- Calças

“Entendemos que as vendas aconteceram, talvez não no volume desejado, mas o comércio recebeu um bom movimento nos dias da Black, sim. Sabemos que o volume de vendas no comércio varejista está em plena recuperação aqui na capital e também no estado, e isso nos dá confiança para que o setor volte a ser pujante, comentou Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/camisetas-e-geladeiras-foram-os-itens-mais-vendidos-na-black-friday-2024-em-porto-alegre/

Camisetas e geladeiras foram os itens mais vendidos na Black Friday 2024 em Porto Alegre

2024-12-04