Por Flavio Pereira | 9 de outubro de 2024

Sebastião Melo (MDB) e Felipe Camozzato (Novo), acompanhados da candidata a vice, Betina Worm (PL) e do atual vice-prefeito, Ricardo Gomes (sem partido). (Foto: Reprodução/Instagram)

O Partido NOVO confirmou ontem o apoio ao prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição, Sebastião Melo. Camozzato, que obteve 3,83% dos votos (26.603), disse esperar “que possamos contribuir com esse segundo turno e consolidar a vitória. Estaremos ao lado de Melo na trincheira contra o PT, porque nós não queremos retrocesso na cidade”, afirmou.

Eduardo Leite vai de Melo

O governador Eduardo Leite, que orientou o apoio do PSDB à chapa de Juliana Brizola (PDT) e Thiago Goulart (União Brasil), que ficou em terceiro lugar na eleição de Porto Alegre, agora deverá apoiar a chapa de Sebastião Melo (MDB) e Betina Worm (PL). O governador poderá fazer o anúncio oficial do apoio a Melo nesta quarta-feira. Ontem, Sebastião Melo ao lado do vice-governador Gabriel Souza, almoçou com os deputados da bancada na Assembleia Legislativa e depois esteve com Gabriel, no Palácio Piratini para pedir apoio a Eduardo Leite. Sebastião Melo também reuniu-se ontem com os vereadores da federação PSDB-Cidadania.

PSDB desaparece em São Paulo

O PSDB foi o maior derrotado nas eleições para a Câmara Municipal de São Paulo. A legenda, que sempre teve a capital paulista como um importante ponto de apoio, não elegeu nenhum vereador nesse pleito. Na eleição municipal de 2020, o PSDB elegeu o prefeito Bruno Covas e fez a maior bancada da Câmara, empatado com o PT: oito vereadores cada.

A pior eleição do MDB em Caxias do Sul

O MDB começa a analisar as razões que levaram o partido a registrar o maior desastre eleitoral da sua história em Caxias do Sul. Na terra de ex-governadores do partido, Felipe Gremelmaier, do MDB obteve inacreditáveis 8,17%, o equivalente a 19.172 votos. E para piorar, o MDB não elegeu nenhum vereador para a a Câmara.

Juliana Brizola deverá apoiar Maria do Rosário

Juliana Brizola, a candidata do PDT que ficou em terceiro lugar na eleição de Porto Alegre, deverá seguir orientação do ministro do governo Lula, Carlos Lupi, e apoiar Maria do Rosário, do PT.

Irmãos prefeitos em Rolante e Riozinho

Outra curiosidade: no Vale do Paranhana, dois irmãos foram eleitos prefeitos no domingo (6), um em Rolante e outro em Riozinho, distantes 13km uma da outra. Alceu Trevizani da Rosa (PRD) obteve 7.065 votos (52,13% dos votos válidos) em Rolante. Já Airton Trevizani da Rosa, o Alemão (PL), conquistou 2.033 votos (51,61%) em Riozinho.

Justiça Federal garante Auxílio Reconstrução também para quem não teve a casa inundada

Pessoas acolhidas em abrigos de seu município poderão receber o benefício do Auxílio Reconstrução mesmo que suas residências não estivessem no polígono das áreas atingidas. O acordo foi firmado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscon) da Justiça Federal do RS na ação que questionava as regras para a concessão do auxílio reconstrução. A sessão foi presidida pela juíza Ingrid Schroder Sliwka e o juiz Fábio Vitório Mattiello, coordenadores do Cejuscon. Em julho, a Defensoria Pública da União ingressou com ação contra a União, a Dataprev e a Caixa Econômica narrando que o auxílio-reconstrução, benefício criado pela União, que concedeu R$ 5,1 mil por família que teve a moradia inundada, não contempla as pessoas que precisaram sair de casa preventivamente, mas que não tiveram a casa inundada.

