Porto Alegre Campanha contra gripe chega aos últimos dias com 47,3% de vacinados, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Percentual de imunização é considerado baixo pela Saúde, cuja meta é 90% de cada grupo prioritário Foto: José Cruz/Agência Brasil Percentual de imunização é considerado baixo pela Saúde, cuja meta é 90% de cada grupo prioritário (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Dados do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde, extraídos nesta quarta-feira (01), indicam que o percentual de vacinados contra influenza nos grupos prioritários na semana final da campanha de imunização é de 47,3%.

O grupo com maior percentual é o de idosos, com 57,5% da meta. O objetivo da campanha é vacinar 90% da população estimada para cada grupo prioritário. A campanha de vacinação prossegue até sexta-feira (03).

O percentual atingido até o momento é considerado baixo. Considerando que este outono está registrando temperaturas mais baixas e a lotação dos serviços de emergência na cidade, a recomendação é de que a vacinação seja feita com a maior brevidade possível.

“A vacina leva pelo menos 15 dias para fazer o efeito protetivo necessário, então quanto mais cedo a dose for feita, mais rapidamente o organismo criará os anticorpos que vão garantir a proteção”, explica a enfermeira Fernanda Fernandes, diretora da Vigilância em Saúde municipal.

Fernanda Fernandes enfatiza que a vacina é segura e protege contra as complicações da doença, diminuindo a necessidade de internações e busca por atendimento de urgência. O frio fragiliza a imunidade do organismo, e com ambientes mais fechados a transmissão do vírus é facilitada.

Considerando que tanto a Covid-19 quanto a gripe são doenças respiratórias, é importante aumentar a cobertura vacinal para diminuir o risco de transmissão viral. “Com maior proteção, há menor sobrecarga nos serviços de saúde, e consequentemente menor circulação dos vírus”, destaca a diretora.

Como as duas campanhas de vacinação acontecem de forma simultânea, é importante lembrar que o tempo mínimo de intervalo entre a vacina da gripe e da Covid-19 é de 14 dias apenas para as crianças que têm indicação de receber as duas doses. Os demais grupos podem fazer as vacinas de forma concomitante.

Gestantes e puérperas devem apresentar a carteira de gestante; professores, comprovação do vínculo de trabalho. Crianças devem ter a caderneta levada ao posto de saúde. Comorbidades podem ser comprovadas com atestado médico, laudo ou prescrição de receita de medicamento de uso contínuo. Trabalhadores devem comprovar o vínculo laboral, com crachá ou contracheque.

Gestantes, ao serem vacinadas, protegem os bebês, pois eles somente poderão receber a primeira dose da vacina aos seis meses de vida.

Dados por grupo prioritário até 1º de junho:

Crianças – 20.222 (27,1%)

Gestantes – 2.100 (17,8%)

Idosos – 174.780 (57,4%)

Povos indígenas – 411 (22,6%)

Puérperas – 217 (11,2%)

Trabalhadores da saúde – 39.558 (39%)

Serviço

Vacina contra influenza – campanha até sexta-feira, 3

Público: Crianças (seis meses a nove anos), gestantes, idosos, povos indígenas, puérperas e trabalhadores da saúde, trabalhadores do transporte coletivo (motoristas e cobradores), das forças de salvamento e segurança, trabalhadores da educação, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade e com comorbidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre