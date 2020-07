Acontece Campanha da ABCCC arrecada mais de R$ 300 mil em combate ao novo coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ AgroEffective)

A campanha Cavalo Crioulo – Juntos Contra o Coronavírus arrecadou cerca de R$ 315 mil em suas ações realizadas ao longo desta última semana. A ação foi desenvolvida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) que encerrou a programação neste último domingo (12), com uma live especial com apresentações artísticas e leilão de coberturas com renda revertida para a campanha.

O intuito foi arrecadar doações para compra de cestas básicas, cobertores e equipamentos de proteção individual (EPIs) para distribuir na região de Esteio e cidades vizinhas. No total, foram arrecadadas mais de duas mil cestas básicas.

Já o leilão de coberturas, que contou com o apoio de todos os escritórios de remates que trabalham com a raça Crioula, arrecadou R$ 210 mil. “Estamos fazendo isto em retribuição pelo fato de podermos trabalhar e fazer a nossa cadeia produtiva que gera mais de 300 mil empregos se movimentar. Isso foi possível com uma grande parceria da prefeitura de Esteio e do total apoio de toda a região do Parque de Exposições Assis Brasil. É uma maneira de retribuir aos que necessitam. A nossa raça tem muita força”, destacou o presidente da ABCCC, Francisco Fleck.

Também participaram da live músicos e artistas parceiros da iniciativa como César Oliveira & Rogério Melo, Guri de Uruguaiana, Joca Martins, João Luiz Corrêa, Renato Borghetti, Marcelo Oliveira e Cristian Camargo. A campanha Cavalo Crioulo – Juntos Contra o Coronavírus foi uma realização da ABCCC e contou com o apoio da Prefeitura de Esteio, do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e do Programa Cavalos Crioulos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece