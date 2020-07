Acontece Grupo Reunidos realiza caravana pelo interior do Estado para teste sorológico para Covid-19

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Vini Dornê)

O Grupo Reunidos resolveu se movimentar, após um mês de testes realizados em um Drive-Thru, no Shopping Iguatemi Porto Alegre, eles vão partir para o interior do estado. A unidade móvel estará de 15 a 19 de julho, em Novo Hamburgo (Bourbon Novo Hamburgo); de 22 a 26 de julho, em Caxias do Sul (Bourbon San Pelegrino); e de 29 de julho a 02 de agosto, em Passo Fundo (Bourbon Shopping Passo Fundo).

O grupo está aplicando o Teste ELISA para IgA e IgG – atualmente, no Rio Grande do Sul, o mais preciso ao Covid-19 e o mais rápido na entrega de resultados. A coleta de sangue é feita na hora, sem necessidade de marcação prévia ou de estar em jejum, e os resultados ficam prontos em até 24 horas. Os valores variam de R$ 168,00 a R$ 360,00 dependendo da forma de pagamento e se for profissional de saúde.

Os exames testam anticorpos humanos específicos contra SARS-CoV-2 em pessoas: com ou sem sintomas de gripe prolongada; que desejam detectar a doença ou saber se já estão potencialmente imunizadas. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (51) 3331-0460.

