Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Equipes de voluntários são identificadas por jalecos alusivos à campanha. (Foto: Divulgação)

Das 9h às 17h deste dia 6 de maio, o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul realiza nova ação mensal da campanha “Sábado Solidário”, destinada à arrecadação de itens não perecíveis. Voluntários estarão posicionados em frente a mais de 100 supermercados parceiros da iniciativa em 16 cidades gaúchas.

A lista inclui Porto Alegre, Guaíba, Viamão, Canoas, Esteio, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Portão, Estância Velha, Sapiranga, Campo Bom, Camaquã, Cruz Alta e Tramandaí. Os endereços podem ser conferidos em bancodealimentosrs.org.br.

De acordo com os organizadores, geralmente a maior demanda é por produtos como óleo de soja, macarrão, biscoitos, feijão, açúcar e farinha de trigo ou milho. Mas outras contribuições são igualmente bem-vindas.

Também é possível contribuir por meio podem ser feitas por meio do site. Os donativos têm como destino creches, asilos, lares de excepcionais, casas de passagem, associações, clubes de mães e outras organizações não-governamentais.

Participam integrantes dos clubes Lions e Rotary, escoteiros, universitários, funcionários de empresas e integrantes de sindicatos, dentre outros. Todos vestem o jaleco alusivo à campanha.

Atuação constante

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul foi instituída pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) em 2000. Para isso, conta com a parceria da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs).

Mensalmente, quase mil instituições gaúchas são contempladas com um total de aproximadamente 400 toneladas de itens. São mais de 70 mil toneladas ao longo desse 22 anos.

(Marcello Campos)

