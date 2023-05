Porto Alegre Coro Sinfônico da Ospa apresenta neste sábado um concerto com músicas de cinco países

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Grupo vocal estará acompanhado pelos músicos da orquestra. (Foto: Mariana Sirena/Arquivo Ospa)

Após semanas intensas de ensaio, o Coro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta às 17h deste sábado (6) o concerto “Vozes do Mundo”, destacando composições de cinco países – Inglaterra, França, Rússia, China e Hungria. O evento tem como local a sede da instituição, anexa ao Centro Administrativo do Estado (bairro Praia de Belas).

Trata-se, também, de seu primeiro espetáculo do grupo vocal junto aos demais músicos da orquestra em 2023. Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br. Outra opção é acompanhar tudo ao vivo e de forma gratuita pelo canal da Ospa no site de vídeos youtube.com.

O programa será conduzido pelo regente Manfredo Schmiedt e terá participação do cantor lírico Roger Scarton. Na abertura será interpretada a música sacra inglesa “Glória” (1974), composta por John Rutter a partir de uma adaptação da antiga missa “Gloria in Excelsis Deo”, em latim.

Em seguida, o tenor Roger Scarton se unirá às dezenas de vozes do coro, enquanto a orquestra contribui com metais, tímpanos e órgão para a execução do “Salmo 24”, da francesa Lili Boulanger (1893-1918).

Depois será a vez da compositora chinesa Chen Yi, que recentemente completou 70 anos. Coro sinfônico e orquestra apresentarão uma versão para “KC Capriccio”, obra inédita nos palcos gaúchos e que alia elementos orientais e ocidentais em versão composta para coro, sopros, harpa, percussão e órgão.

O repertório prosseguirá com a fantasia “O Rochedo”, do compositor russo Sergei Rachmaninoff (1873-1943), ícone da música erudita e que vem sendo celebrado globalmente pelos 150 anos de seu nascimento. A peça em questão é inspirada por um texto do dramaturgo Anton Tchekhov.

A viagem sonora termina na Hungria, terra natal de Franz Liszt (1811-1886). Em destaque, seu famoso poema sinfônico “Os Prelúdios”. O regente Manfredo Schmiedt salienta>: “Com certeza será um concerto que encantará, por sua riqueza de estilos e coloridos musicais”.

Essas e outras informações serão detalhadas uma hora antes do espetáculo para quem pretende saber mais a respeito, por meio do projeto “Notas de Concerto”. A palestrante convidada é a professora e pianista gaúcha Olinda Allessandrini.

Coro Sinfônico

O Coro Sinfônico da Ospa é formado por cantores voluntários que se dedicam a interpretar grandes obras do repertório coral-sinfônico. Além de participações marcantes em concertos da instituição (inclusive em montagens operísticas encenadas), o grupo realiza performances à capela em diferentes cidades gaúchas.

Em seu repertório estão obras de nomes fundamentais como Bach, Beethoven, Bizet, Borodin, Brahms, Gounod, Händel, Haydn, Mahler, Mendelssohn-Bartholdy, Mignone, Mozart, Mussorgsky, Orff, Prokofiev, Puccini, Rachmaninoff, Rimsky-Korsakov, Santoro, Stravinsky, Tchaikovsky, Verdi, Villa-Lobos e Vivaldi.

(Marcello Campos)

