Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Em Porto Alegre, a imunização ocorrerá em 124 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira Foto: EBC

A campanha nacional de vacinação contra a gripe (influenza) começa nesta segunda-feira (04) em todo o Brasil e será dividida em duas etapas. Em Porto Alegre, a imunização ocorrerá em 124 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de atendimento de cada local.

Nesta primeira etapa, que se estende até 30 de abril, a imunização será destinada a idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Para receber a imunização, os idosos deverão apresentar documento que comprove a idade. No caso dos trabalhadores da saúde, devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício.

Estão incluídos profissionais dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade. Os trabalhadores da saúde são aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Na segunda fase da campanha, entre 2 de maio e 3 de junho, serão imunizados crianças de 6 meses a menos de 5 anos, gestantes e puérperas (que deram à luz recentemente), povos indígenas, professores e demais trabalhadores de educação do ensino básico e superior, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independente da idade), caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

