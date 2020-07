Porto Alegre Campanha de vacinação contra gripe vai até sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







As doses seguem disponíveis à população em geral em mais de 100 postos de saúde Foto: Anselmo Cunha/PMPA As doses seguem disponíveis à população em geral em mais de 100 postos de saúde. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A campanha de vacinação contra a gripe vai até esta sexta-feira (17) em Porto Alegre. As doses seguem disponíveis à população em geral em mais de 100 postos de saúde. Não há mais vacinas nas farmácias parceiras.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) enfatiza a importância de procurar um dos locais de atendimento para garantir a imunização. O alerta é dirigido especialmente aos grupos prioritários que ainda registram baixa adesão, por estarem mais sujeitos a complicações após infecção pelo vírus influenza.

Conforme dados do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações), foram aplicadas 638.231 doses de vacina contra a gripe nos grupos prioritários desde o início da campanha nacional, em 23 de março, o que representa 89,26% da meta geral de 715 mil pessoas em Porto Alegre. Com a imunização estendida a outros públicos desde 15 de junho, foram vacinadas mais 65.358 pessoas até sexta-feira (10).

Metas ultrapassadas

No caso de idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde, primeiros com acesso à vacina, a meta de imunização foi ultrapassada rapidamente, em 16 de abril. O quantitativo de doses para ambos os grupos chega a 270,8 mil e 100,8 mil, respectivamente, o que corresponde a 141,26% e 135,84% do propósito mínimo estipulado pelo Ministério da Saúde – que era alcançar 191.700 idosos e 74.200 trabalhadores de saúde. Entre indígenas, a meta também foi passada, com a imunização de 647 pessoas – 126% da expectativa mínima de vacinar 513.

Com relação a adultos de 55 a 59 anos e professores, últimos grupos da campanha, incluídos a partir de 18 de maio, foram aplicadas 42.050 e 7.997 doses, respectivamente. Isso corresponde a 57,60% e 74,85% do propósito de imunizar 72.990 pessoas entre 55 e 59 anos e 10.683 professores. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis receberam 131.686 doses, o equivalente a 76,10% do objetivo de 173 mil.

Até sexta-feira, foram atingidas 42.780 crianças (52,68% da meta), 5.702 gestantes (45,60%) e 933 puérperas (46,65%), mulheres que recém deram à luz. A meta do Município é chegar a 81,2 mil crianças de seis meses a menores de seis anos, 12,5 mil gestantes e duas mil puérperas. Os quantitativos correspondem a 90% da estimativa populacional.

Prevista pelo Ministério da Saúde para terminar em 5 de junho, a campanha foi estendida até o dia 30 daquele mês. Em função das baixas coberturas vacinais de alguns públicos prioritários e ao grande quantitativo de vacinas nos postos, a SMS decidiu prorrogar o prazo para o dia 17.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre