Porto Alegre Trânsito tem alteração na região da Anita Garibaldi para obras do Arroio Areia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Toda a operação está sinalizada com indicações sobre os desvios Foto: Luciano Lanes/PMPA Toda a operação está sinalizada com indicações sobre os desvios. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A região da rua Anita Garibaldi, no bairro Passo da Areia, tem alterações no trânsito nesta quinta-feira (16), para finalização da obra linear C2 da macrodrenagem do Arroio Areia. Os veículos que circularem pela Anita Garibaldi, no sentido bairro-Centro, terão acesso liberado a partir da rua Líbero Badaró até pouco antes da rua Tomáz Gonzaga, onde haverá bloqueio.

A rua Dr. Fábio Nascimento Barros, que terá o sentido invertido para Sul-Norte e proibição de estacionamento no lado direito da via, dará acesso à rua Frei Henrique Golland Trindade para chegar à rua Engenheiro Alfredo Correa Daudt e alcançar a avenida Plínio Brasil Milano.

Também serão liberados os acessos nas ruas transversais Francisco Petuco, Afonso Taunay, Dr. Paulo Franco dos Réis e na avenida Marechal Andréa, que estavam bloqueadas na esquina com a Anita Garibaldi. A rua Tomáz Gonzaga terá acesso fechado para a Anita Garibaldi e, desde a rua Quatorze de Julho, será permitido apenas acesso local para moradores.

No sentido Centro-bairro da Anita Garibaldi, seguem os mesmos desvios implantados. Os motoristas que desejarem se dirigir à região do Shopping Iguatemi poderão optar pela avenida Alvarenga em direção à avenida Nilo Peçanha, pela rua Quatorze de Julho em direção ao Country Club ou pela Marechal Andrea em direção à Nilo Peçanha.

Outra alternativa será entrar na rua Líbero Badaró para seguir pela Anita Garibaldi. Quem precisar acessar a região da avenida Assis Brasil poderá seguir pela rua Engenheiro Alfredo Correa Daudt para chegar à Plínio Brasil Milano.

Não haverá alteração no trânsito para ônibus e lotações. As duas novas sinaleiras instaladas em janeiro para garantir a segurança na circulação em decorrência dos desvios, permanecem nos cruzamentos da Anita Garibaldi com Líbero Badaró e da Quatorze de Julho com Tomaz Gonzaga. Toda a operação está sinalizada com indicações sobre os desvios. Conforme o andamento dos serviços, podem haver ajustes.

Arroio Areia

O conjunto de obras de macrodrenagem do Arroio Areia foi iniciado em junho de 2018. Atualmente, estão em andamento os reservatórios R1 (praça Lopes Trovão), R2 (praça Francisco Guerra Blessman) e R9 (praça Fortunato Pimentel), além das intervenções lineares C2 (rua Anita Garibaldi), I2 (avenida Sertório) e D5 (rua Gaston Englert). No dia 1º de junho, foram entregues as obras lineares C1 (rua Anita Garibaldi) e F1 (avenida Plínio Brasil Milano).

A macrodrenagem do Arroio Areia vai beneficiar 180 mil moradores de 14 bairros da Zona Norte: Bom Jesus, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Jardim Europa, Boa Vista, Vila Ipiranga, Higienópolis, São João, Passo da Areia, Cristo Redentor, Santa Maria Goretti, Jardim São Pedro e o limite com o bairro Anchieta.

O investimento total é de cerca de R$ 107 milhões, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional e de contrapartida da prefeitura em torno de R$ 1,3 milhão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre