Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Guedes (foto) fez um teste há dois dias, depois da confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro, com quem teve agendas diárias no último mês, pegou a doença Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu na manhã desta quinta-feira (16) o resultado negativo para o exame de Covid-19. Guedes fez um teste há dois dias, depois da confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro, com quem teve agendas diárias no último mês, pegou a doença.

O ministro da Economia tem 70 anos, idade considerada de risco para a doença. Nesta quarta (15), ele participou no Palácio do Planalto da cerimônia de sanção do novo marco regulatório do saneamento básico. Bolsonaro acompanhou o evento por videoconferência.

Também na quarta-feira, o presidente anunciou que seu novo teste para Covid-19 deu novamente positivo. Ele está se tratando da doença desde a semana passada, quando passou a trabalhar na residência oficial do Palácio da Alvorada.

Desde que Bolsonaro confirmou que estava infectado, ministros e autoridades que haviam estado com ele nos dias anteriores fizeram exames. Nenhum deu positivo. O da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também deu negativo.

