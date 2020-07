Cinema Tom Hanks revela que o coronavírus deixou seus ossos sensíveis: “Rachando por dentro”

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Foto: Reprodução

Curado do novo coronavírus, o ator Tom Hanks, de 64 anos, falou na noite da última terça-feira (14), durante sua participação no programa ‘The Late Show’, sobre as sequelas que a doença deixou em seu corpo e de sua esposa, Rita Wilson, que também foi infectada.

“Rita e eu sentimos sintomas diferentes. Enquanto ela teve febres altas e náuseas, eu fiquei muito fraco, dolorido e meus ossos pareciam que eram feitos de biscoitos finos. Toda vez que me movia, parecia que algo estava rachando por dentro”, relatou ele.

O artista ainda disse que não sabe onde o casal pode ter contraído o vírus. “Não temos ideia de como pode ter acontecido, onde pode ter acontecido”, concluiu.

