Claudia Raia deve lançar em outubro sua primeira biografia, que está sendo escrita pela jornalista Rosana Hermann. Por enquanto, o título da obra ainda não está definido (são cogitados Sempre Raia ou Todo Dia Raia), mas o que já se sabe é que o livro deve começar pelo memorável casamento da atriz com o hoje deputado federal por São Paulo Alexandre Frota.

A cerimônia ocorreu no dia 15 de dezembro de 1986, na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. “Foi uma atração à parte”, recordou a artista uma live no perfil do Canal Brasil no Instagram.

