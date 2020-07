Celebridades Samara Felippo fala sobre separação com o jogador de basquete: “Foi um baque”

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Atriz falou sobre a educação das filhas Alícia, de 11 anos, e Lara, de 6, fruto da sua união com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, seu ex-marido Foto: Reprodução/Instagram Atriz falou sobre a educação das filhas Alícia, de 11 anos, e Lara, de 6, fruto da sua união com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, seu ex-marido. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Samara Felippo, 41 anos de idade, foi entrevistada pelo programa Rock Reclame, da rádio Kiss FM, na noite da última terça-feira (14) e falou sobre a educação das filhas Alícia, de 11 anos, e Lara, de 6, fruto da sua união com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, seu ex-marido.

“Costumo dizer que cada fase é pior que a outra. Quem conversa comigo, desiste de ter filho em dois minutos”, disse Samara.

No bate-papo, ela ainda enalteceu a importância do termo mãe solo em substituição à expressão mãe solteira. “Mãe solteira não existe, o que existe é mãe solo. Mãe solo é não ter 50% da participação do pai na criação dos filhos”.

Separada de Leandrinho desde 2014, Felippo comentou sobre o fim de seu casamento com o atleta. “Meus pais foram casados por 30 anos. Meu pai já morreu há uns bons anos, mas a minha mãe não foi mãe solo. Posso dizer que me separar foi um baque, mas existe vida pós-separação. Este é o recado que dou às mulheres”, concluiu.

