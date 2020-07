Celebridades Betty Faria se diz decepcionada com o País: “Desconheço esse Brasil tão dividido”

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ainda segundo Betty, o futuro chegou ao Brasil, mas não a deixou orgulhosa Foto: Divulgação Ainda segundo Betty, o futuro chegou ao Brasil, mas não a deixou orgulhosa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na noite da última terça-feira (14), a atriz Betty Faria, de 79 anos, foi entrevistada pelo programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, e deu o seu ponto de vista sobre as divergências políticas no Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus.

“A amizade, a fraternidade e o respeito são coisas que sinto tanta falta agora. Se você dá uma opinião em uma rede social, vem tanta gente lhe agredir e dizer coisas pesadas. O Brasil está tão dividido, tão estranho. Eu desconheço esse Brasil”, disse ela.

A artista veterana ainda continuou: “Espero que isso passe logo e que as pessoas voltem a se respeitar, sem essa paranoia de comunista, direita ou esquerda”.

Ainda segundo Betty, o futuro chegou ao Brasil, mas não a deixou orgulhosa. “O brasileiro está precisando de solidariedade e humanidade. São esses os valores que o brasileiro está precisando, porque isso tudo o que está acontecendo não é normal. É preciso ter uma reeducação moral e cívica”, concluiu.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades