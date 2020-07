Celebridades Marina Ruy Barbosa usa look preto com maxibabados em festa virtual

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz usou um vestido preto estruturado, com decote em V e maxibabados para uma festa virtual Foto: Divulgação/João Kopv Atriz usou um vestido preto estruturado, com decote em V e maxibabados para uma festa virtual. (Foto: Divulgação/João Kopv) Foto: Divulgação/João Kopv

Marina Ruy Barbosa surgiu poderosa em um look Saint Laurent na noite desta quarta-feira (15). Integrante do squad da marca de beleza, a ruiva usou um vestido preto estruturado, com decote em V e maxibabados para a festa virtual da maison. O visual contou ainda com um scarpin no mesmo tom.

“Escolhi esse look porque ele é marcante e traz o poder feminino, tão presente nas peças da marca. Pra fechar com chave de ouro, já estou usando o novo perfume Libre, que será lançado hoje”, justificou a jovem de 25 anos recém-completados em festa intimista com a família.

Entre parênteses, a atriz adicionou uma observação bem-humorada. “Já sei que vou levar bronca de estar com sapato em cima da cama…”. E, em questão de minutos, o empresário Alexandre Negrão, de fato, reagiu. “De salto na nossa cama!?”, perguntou o ex-piloto de automobilismo, com quem Marina protagoniza cliques divertidos e românticos na internet. A artista, então, garantiu que mudaria a roupa de cama: “Eu vou trocar o lençol, juro”.

Durante sua participação virtual no evento da Saint Laurent, ela indicou que está distante do marido nessa semana. “Nesse momento a gente tá separado, ele tá em Fortaleza (no Ceará) trabalhando e eu estou em São Paulo”, contou durante o lançamento das fragrâncias Libre e Y.

Durante o período de distanciamento social por conta da pandemia de Covid-19, a jovem tem mantido um diálogo franco com os fãs sobre questões relacionadas à quarentena, como saúde mental e uso das redes sociais.

Com a repercussão de ataques à influencer Flavia Pavanelli por fotos em que apareceu sem maquiagem nesta semana, Marina se manifestou no Twitter. “Por mais que pareça que a pessoa do meme ‘não liga’, é claro que liga. Mais empatia, por favor”, indicou a global. A outro seguidor, ela listou exemplos de comportamentos que desaprova. “Eu vejo coisas muito pesadas. Tipo, pegar frame de vídeo, foto de ângulo ruim, pra ficar diminuindo e expondo alguém. Juro, pra que? Não entendo, o que a pessoa que faz isso ganha? Se sente melhor ferindo alguém pra se sentir superior? É isso?”, lamentou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades