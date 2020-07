Magazine Meghan Markle, com cabelo novo, faz primeiro discurso fora da realeza

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Meghan Markle fez uma nova aparição pública nesta semana: a duquesa de Sussex, confirmada em produção da Disney como narradora, fez um discurso virtual na Cúpula de Liderança Global Girl Up.

O projeto tem a intenção de inspirar jovens mulheres a ser “uma força para a igualdade de gênero e a mudança social”. No vídeo, Meghan estava com um novo visual: cabelo ultra longo, liso e com corte atualizado com mais camadas.

Engajada com o feminismo desde quando integrava a realeza, a norte-americana apontou no vídeo a importância da participação feminina nas mais diversas causas. “Aqueles que estão nos locais de poder, de legisladores e líderes mundiais a executivos, todos dependem de vocês mais do que vocês jamais dependerão deles. E eles sabem disso. Sabem que todas vocês estão dando o tom para uma humanidade equitativa. Não figurativamente, literalmente”, indicou Meghan, cujo retorno à carreira artística contaria com Angelina Jolie como mentora.

“Às vezes, não é óbvio o que fazer. Frequentemente, é o medo que nos paralisa e nos impede de ser corajosas e ousadas. Mas não subestime sua capacidade de superar o medo”, aconselhou.

A mulher de Príncipe Harry explicou que o cenário mundial da pandemia de Covid-19 torna ainda mais necessário o engajamento feminino. “É um momento em que suas vozes e suas ações nunca foram tão urgentemente necessárias. Podemos nos inspirar em mulheres como a primeira-ministra Jacinda Ardern, que uniu a Nova Zelândia para enfrentar com rapidez e ousadia a covid-19, ou Maya Moore, a estrela da WNBA que abandonou o basquete profissional para libertar um homem que cumpriu 20 anos de prisão por um crime que não cometeu, e esses são apenas dois exemplos, como vocês sabem, existem muitos outros”, acrescentou a mãe de Archie, bebê de 1 ano – homenageado pelos pais com vídeo inédito no aniversário.

