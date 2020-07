Magazine Datena deixa entrevista ao vivo com Drauzio Varella ao saber da morte da sogra

16 de julho de 2020

"Essa era minha sogra, dona Alzira, que era uma mãe para mim depois que eu perdi a minha", disse o apresentador.

José Luiz Datena recebeu a notícia de que sua sogra, dona Alzira, faleceu, nesta quarta-feira (15) durante uma entrevista ao vivo com Drauzio Varella. O apresentador e o médico falavam cada um de sua casa. Pouco tempo depois do início da entrevista, Datena informou que precisaria deixar a transmissão e pediu para o repórter Felipe Garraffa, que estava no estúdio, dar continuidade.

“Doutor, o senhor vai me desculpar, é um momento inusitado em quase 50 anos de carreira, mas eu pediria ao Garraffa para assumir a entrevista. O senhor me desculpe, realmente, mas eu acabei de receber a notícia do falecimento da minha sogra, e a minha mulher está desesperada aqui e eu tenho que consolá-la. É um momento difícil, nunca aconteceu isso comigo na minha carreira inteira, mas enfim, faz parte da vida. Foi um prazer muito grande falar com o senhor e o Garraffa continua a entrevista. Obrigado, viu, doutor?”, disse o apresentador.

“Meus sentimentos”, disse o médico, sensibilizado, ao saber do ocorrido. Datena, então, se despediu: “Muito obrigado. Garraffa, por gentileza. E desculpe aos amigos da rede Bandeirantes, mas eu estou realmente chocado”.

Mais tarde, ao apresentar o Brasil Urgente, Datena falou sobre sua sogra, que estava mal há algum tempo pois havia sofrido três derrames cerebrais. “Essa era minha sogra, dona Alzira, que era uma mãe para mim depois que eu perdi a minha. Praticamente éramos uma família muito pobre e a gente teve que morar junto com a dona Alzira e as três filhas”, revelou, mostrando a foto da sogra. “Foi um momento muito triste e até agora não estou recuperado. Minha mulher, que é a figura mais importante da minha vida, ficou destruída”, desabafou.

