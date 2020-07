Celebridades Letícia Spiller sobre beleza: “Depois dos 40, tenho um ritual todos os dias”

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

De acordo com a atriz, a maturidade trouxe mais cuidados e responsabilidades para o bem-estar Foto: Renato Rocha Miranda/Divulgação

Letícia Spiller participou de um bate-papo descontraído ao lado da dermatologista Adriana Vilarinho. Ela contou seus principais cuidados de beleza para manter sua pele bonita e saudável.

“Depois dos 40, eu tenho um ritual todos os dias. Comecei a usar creme anti-idade, por volta dos 30, usei mais colágenos”, afirmou, dizendo ser mais a favor de cuidar da pele do que injetar produtos. “Tenho procedimentos de prevenção que faço com a dermatologista que me orientou a ter ainda mais cuidados depois dos 30”, completou.

A atriz prestigiou o lançamento dos produtos de beleza em um evento online, batizado de Beauty Meeting Cicatricure Gold Lift – O novo normal da beleza a partir dos 40 anos, na manhã de quarta-feira (15).

Em isolamento social, por conta da pandemia do coronavírus, Letícia falou sobre seu cotidiano em casa. “Tomo um pouquinho de sol por causa da vitamina D. Depois dos 30, eu comecei a tomar cuidado com o rosto, com o colo. É importante proteger”, disse.

De acordo com a atriz, a maturidade trouxe mais cuidados e responsabilidades para o bem-estar. “Comecei a tomar mais água e a procurar os produtos e cremes necessários para minha pele. Tenho um ritual depois do banho para hidratar o corpo e o rosto”, disse. Ela conta ainda que gosta de se cuidar dentro de casa. “Já saio protegida de casa. Uso água termal, aplico o meu hidratante com filtro solar antes de trabalhar. À noite, uso um serum.”

Mãe de Pedro e Stella, Letícia afirmou que notou mudanças no físico após as gestações. “Tenho dois filhos. Quando estamos grávidas, a gente fica toda linda. Depois, tudo murcha” afirmou.

