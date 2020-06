Porto Alegre Campanha do Agasalho já distribuiu mais de 54 mil peças

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Entrega nas duas instituições vai beneficiar mais de 1200 pessoas atendidas. Foto: Luis Adriano Madruga/FASC PMPA Entrega nas duas instituições vai beneficiar mais de 1200 pessoas atendidas. (Foto: Luis Adriano Madruga/FASC PMPA) Foto: Luis Adriano Madruga/FASC PMPA

Três mil peças de roupas e 27 kits com cobertores, lençóis e toalhas arrecadados na Campanha do Agasalho 2020, promovida pela Prefeitura de Porto Alegre, foram entregues para a Comunidade Evangélica de Porto Alegre à Associação Intercomunitária de Atendimento Social, entidades parceiras da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania). A presidente da Fasc, Vera Ponzio, acompanhou a ação para beneficiários do auxílio moradia realizada na terça-feira (16), que irá beneficiar mais de 1200 pessoas atendidas nos serviços de Atendimento Familiar, de Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua e de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Liderada pela primeira-dama do Município, Tainá Vidal, com essa entrega, a Campanha chega a 54.641 agasalhos distribuídos, beneficiando 16.406 pessoas de 54 entidades.

A presidente da Fasc, Vera Ponzio, afirma que 300 pessoas já foram beneficiadas no auxílio moradia durante a pandemia e agora estão recebendo também os kits. “Não fornecemos apenas agasalhos, trabalhamos no acolhimento dessas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e apresentamos alternativas de superação, ressignificando vidas”, diz.

Com o tema Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém, a Campanha do Agasalho 2020 vai beneficiar 142 organizações cadastradas na Fasc, albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas assistidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDI (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), povos indígenas e quilombolas. Em razão da pandemia do novo coronavírus, as peças doadas permanecem 14 dias em local arejado e ensolarado, para só então serem triadas e embaladas para distribuição. As entregas são agendadas para não haver aglomeração de pessoas.

As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFAÇOPOA. A 99 disponibiliza voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drive-thrus.

