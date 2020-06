Rio Grande do Sul Estado repassa R$ 92,9 milhões em recursos emergenciais a hospitais filantrópicos

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Esse valor está dividido entre 158 hospitais sob gestão do governo do Estado. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Esse valor está dividido entre 158 hospitais sob gestão do governo do Estado. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Foi anunciado, na tarde desta quarta-feira (17), em videoconferência entre gestores da SES (Secretaria da Saúde) e de santas casas e hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul, repasse de R$ 92,9 milhões para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O valor é proveniente do Ministério da Saúde e se refere à segunda parcela dos repasses emergenciais definidos pela Lei 13.995 e pela Portaria do Ministério da Saúde 1.448.

Esse valor está dividido entre 158 hospitais sob gestão do governo do Estado, que oferecem serviços à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). A Portaria ainda prevê o repasse de R$ 82,6 milhões a 77 hospitais filantrópicos gaúchos que estão sob gestão de municípios.

A videoconferência marcou a assinatura dos convênios para a liberação dos recursos, com a participação de 65 instituições hospitalares que receberam a verba ainda nesta quarta-feira (17), somando R$ 36,6 milhões. Outros 54 hospitais receberam R$ 35,8 milhões na segunda-feira (15). Os 39 hospitais restantes ainda estão com o convênio em tramitação na SES (somando mais R$ 20,5 milhões).

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou a agilidade com que o processo de liberação dos recursos foi realizado na SES, destacando o trabalho de todos os setores diretamente envolvidos.

“Mesmo em tempos de crise, estamos promovendo o nosso compromisso de viabilizar o atendimento hospitalar à população. A assistência hospitalar é fundamental em todas as épocas, mas principalmente agora”, disse Arita, enfatizando que a saúde sempre foi a prioridade do governo Eduardo Leite. A secretária adjunta Aglaé Regina da Silva acrescentou que o trabalho conjunto é extremamente importante para que tudo seja feito da melhor maneira possível.

Os critérios de distribuição desta segunda parcela foram os dados epidemiológicos do avanço da doença, o número de leitos de cada hospital filantrópico que atende por meio do SUS e os valores da produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade (MAC) realizados em 2019. Também foram incluídos hospitais que haviam ficado de fora da primeira parcela.

A verba poderá ser aplicada na compra de medicamentos, suprimentos, insumos, produtos e equipamentos hospitalares. Também pode ser utilizada em pequenas reformas e adaptações para aumento da oferta de leitos de terapia intensiva e na contratação e no pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender a demanda adicional.

O presidente do Cosems/RS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul), Diego Espíndola, disse que poucos Estados conseguiram dar essa agilidade do repasse das verbas federais como o RS. “Estamos, mais uma vez, sendo precursores”, disse. Espíndola também agradeceu aos gestores hospitalares pelo trabalho que realizam frente à pandemia que estamos vivendo.

A presidente do Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, Mirna Braucks, agradeceu as Secretarias Municipais de Saúde pelo trabalho que realizam para ajudar a combater a proliferação do coronavírus. A reitora do Centro Urcamp (Universitário da Região da Campanha), Lia Quintana, elogiou a postura do governo do Estado no tratamento dispensado à saúde.

O presidente do Hospital Cristo Redentor, de Marau, Adelar Confortin, também parabenizou a SES pelo trabalho desenvolvido.

A primeira parcela prevista pela Lei 13.995, no valor de R$ R$ 22,8 milhões, já foi paga na integralidade para 60 hospitais sob gestão estadual.

Recursos emergenciais

Total de repasses para o Estado: R$ 224 milhões para 235 hospitais

1ª parcela

• R$ 49,4 milhões para 108 hospitais, divididos da seguinte forma:

R$ 22,8 milhões para 60 hospitais sob gestão estadual

R$ 26,6 milhões para 48 hospitais sob gestão municipal

2ª parcela

• R$ 175,4 milhões para 235 hospitais, divididos da seguinte forma:

R$ 82,5 milhões para 77 hospitais sob gestão municipal;

R$ 92,9 milhões para 158 hospitais sob gestão estadual.

Os R$ 92,9 milhões foram assim distribuídos:

• 54 hospitais receberam R$ 35,8 milhões dia 15/6;

• 65 hospitais receberam R$ 36,6 milhões dia 17/6;

• 39 hospitais aguardam a tramitação de R$ 20,5 milhões.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul