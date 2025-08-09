Rio Grande do Sul Campanha do Agasalho já entregou mais de 900 mil itens aos gaúchos

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Ainda é possível doar para a Campanha do Agasalho Aquece RS, com pontos de coleta ativos em diversas regiões do Estado. (Foto: Carolina Reverbel/Ascom Defesa Civil)

A Defesa Civil estadual entregou à população 948 mil itens arrecadados pela Campanha do Agasalho Aquece RS. A campanha do governo Eduardo Leite, lançada em junho deste ano, já beneficiou 247 municípios com donativos.

As entregas acontecem a partir da interlocução direta da Defesa Civil com as prefeituras e instituições que solicitaram o repasse de donativos. No total, 731,3 mil peças de roupa, 83,6 kits de bebê, 80,8 mil pares de calçados e 53 mil cobertores foram destinados para cumprir o propósito de proteger os gaúchos do frio neste inverno.

Missão de aquecer

Para quem trabalha no Departamento de Logística, em Porto Alegre, atuar na Campanha do Agasalho é uma missão gratificante. O tenente Taborda, um dos gestores responsáveis por fazer a coleta e entrega dos itens reforça a importância da doação à população, e destaca que há ainda muitos municípios que carecem de doações.

Entre o efetivo da Defesa Civil e funcionários dos Correios – serviço contratado para ajudar na triagem –, dezenas de pessoas trabalham diariamente na organização, no armazenamento e na distribuição dos donativos. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo que a população receba itens prontos para uso imediato.

Campanha segue ativa

O frio segue no Rio Grande do Sul, por isso, ainda é possível doar para a Campanha do Agasalho Aquece RS, com pontos de coleta ativos em diversas regiões do Estado. Neste ano, o foco é a arrecadação de roupas de frio masculinas, cobertores, mantas, lençóis e toalhas de banho

A solidariedade transforma vidas, mas o ato de doar deve ser feito com consciência e responsabilidade. As doações devem estar limpas e em boas condições, e não serão aceitas peças sujas, rasgadas ou sem condições de uso.

