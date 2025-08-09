Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Campanha do Agasalho já entregou mais de 900 mil itens aos gaúchos

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ainda é possível doar para a Campanha do Agasalho Aquece RS, com pontos de coleta ativos em diversas regiões do Estado. (Foto: Carolina Reverbel/Ascom Defesa Civil)

A Defesa Civil estadual entregou à população 948 mil itens arrecadados pela Campanha do Agasalho Aquece RS. A campanha do governo Eduardo Leite, lançada em junho deste ano, já beneficiou 247 municípios com donativos.

As entregas acontecem a partir da interlocução direta da Defesa Civil com as prefeituras e instituições que solicitaram o repasse de donativos. No total, 731,3 mil peças de roupa, 83,6 kits de bebê, 80,8 mil pares de calçados e 53 mil cobertores foram destinados para cumprir o propósito de proteger os gaúchos do frio neste inverno.

Missão de aquecer

Para quem trabalha no Departamento de Logística, em Porto Alegre, atuar na Campanha do Agasalho é uma missão gratificante. O tenente Taborda, um dos gestores responsáveis por fazer a coleta e entrega dos itens reforça a importância da doação à população, e destaca que há ainda muitos municípios que carecem de doações.

Entre o efetivo da Defesa Civil e funcionários dos Correios – serviço contratado para ajudar na triagem –, dezenas de pessoas trabalham diariamente na organização, no armazenamento e na distribuição dos donativos. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo que a população receba itens prontos para uso imediato.

Campanha segue ativa

O frio segue no Rio Grande do Sul, por isso, ainda é possível doar para a Campanha do Agasalho Aquece RS, com pontos de coleta ativos em diversas regiões do Estado. Neste ano, o foco é a arrecadação de roupas de frio masculinas, cobertores, mantas, lençóis e toalhas de banho

A solidariedade transforma vidas, mas o ato de doar deve ser feito com consciência e responsabilidade. As doações devem estar limpas e em boas condições, e não serão aceitas peças sujas, rasgadas ou sem condições de uso.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Dia Estadual do Patrimônio Cultural conta com mais de 500 atividades em 120 municípios do RS
Governo do Estado apresenta SUS Gaúcho a gestores municipais
https://www.osul.com.br/campanha-do-agasalho-ja-entregou-mais-de-900-mil-itens-aos-gauchos/ Campanha do Agasalho já entregou mais de 900 mil itens aos gaúchos 2025-08-09
Deixe seu comentário

Últimas

Notícias Lula fala por telefone com Putin e discute guerra na Ucrânia
Mundo Presidente dos Estados Unidos estuda classificar a maconha como uma droga menos perigosa
Política Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares neste Dia dos Pais
Rio Grande do Sul Homem é preso com automóvel carregado com 200 quilos de maconha em Três Cachoeiras
Grêmio Grêmio vence o Juventude por 4 a 1 e larga em vantagem nas semifinais do Gauchão Sub-15
Brasil Recuperação de áreas degradadas pode contar com R$ 31,4 bilhões no Brasil
Política Vice-presidente Geraldo Alckmin chama de “inadmissível” ocupação do Congresso pela oposição
Brasil Um ano depois de tragédia da Voepass em São Paulo, familiares inauguram memorial
Política Ministro de Portos e Aeroportos diz que a China quer ampliar relação com o Brasil em meio ao tarifaço
Mundo Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics
Pode te interessar

Notícias Projeto de construção de escolas do governo Eduardo Leite será adotado pelo Ministério da Educação

Rio Grande do Sul Governo do Estado apresenta SUS Gaúcho a gestores municipais

Rio Grande do Sul Dia Estadual do Patrimônio Cultural conta com mais de 500 atividades em 120 municípios do RS

Rio Grande do Sul Vice-governador Gabriel Souza se reúne com secretário nacional de Transporte Ferroviário para tratar da Malha Sul