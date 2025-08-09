Sábado, 09 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Governo do Estado apresenta SUS Gaúcho a gestores municipais

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Lisiane Fagundes destacou ampliação de recursos com foco nos procedimentos, complementando a tabela SUS. (Foto: José Luís Zasso/Ascom SES)

Os eixos estruturantes, os pilares e as diretrizes do SUS Gaúcho foram apresentados aos gestores e técnicos da área da saúde durante o 34º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). Aberto na quarta-feira (6), em Gramado, na Serra Gaúcha, o evento foi realizado até sexta-feira (8).

O SUS Gaúcho tem o objetivo de melhorar a gestão, o financiamento e a oferta de serviços de saúde no Rio Grande do Sul no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). “O programa apresenta uma ampliação de recursos focada nos procedimentos, complementando a tabela SUS, que está defasada”, explicou a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae), da Secretaria da Saúde (SES), Lisiane Fagundes.

O SUS Gaúcho tem como diretrizes a linha de cuidado integral, a eficiência hospitalar e a remuneração estratégica. O programa é amparado nos princípios da regionalização, contratualização com foco nas necessidades da população e regulação de acesso qualificado, transparente e com fila única baseada em critérios técnicos. O investimento será de aproximadamente R$ 1 bilhão até o final de 2026, a partir da homologação de um acordo do governo do Estado com o Ministério Público do Rio Grande do Sul.

34º Congresso do Cosems/RS

Após a maior tragédia meteorológica da história do Estado, o 34º Congresso do Cosems/RS está sendo um espaço de reencontro, reconstrução e renovação de propósitos. Com o tema “SUS que Cuida, Gestão que Reconstrói – Novos Caminhos para um Rio Grande que refloresce!”, o congresso homenageia a força dos territórios, a resiliência dos gestores municipais e a importância do SUS em contextos de crise.

A programação aborda estratégias de reorganização das redes de atenção à saúde, experiências de enfrentamento às emergências, práticas de cuidado centradas nas pessoas e inovações na gestão pública. O congresso reafirma o protagonismo das gestões municipais como força vital na construção de políticas públicas efetivas e no fortalecimento do SUS.

