Projeto de construção de escolas do governo Eduardo Leite será adotado pelo Ministério da Educação

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Desenvolvido para atender às demandas específicas do Rio Grande do Sul, o projeto Escola+ reúne soluções arquitetônicas e técnicas adaptadas às condições climáticas, sociais e territoriais do Estado. (Foto: Divulgação/SOP)

O governo Eduardo Leite oficializou a autorização de uso do projeto Escola+ ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação. Com isso, o modelo desenvolvido pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) passa a integrar o portfólio nacional de projetos escolares, ampliando as possibilidades de adoção de soluções modernas e eficientes em todo o país.

A partir de agora, qualquer Estado e município brasileiro pode construir uma escola conforme os parâmetros e conceitos elaborados pelo corpo técnico da SOP. É a primeira vez que um projeto gaúcho passa a integrar o acervo do FNDE.

Solução inovadora criada por gaúchos

O ato, realizado no Palácio Piratini, contou com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, da secretária da Educação, Raquel Teixeira, da chefe de Gabinete do FNDE, Juliana Miguel, e da assessora Geziene Albernaz.

“O reconhecimento nacional do projeto Escola+ é motivo de grande orgulho para o Rio Grande do Sul. Agora, ao ser incorporado ao portfólio do FNDE, o Escola+ ganha escala nacional, permitindo que outros Estados também se beneficiem dessa solução inovadora concebida por técnicos gaúchos. É mais um exemplo de como a nossa gestão prioriza a educação, com foco na qualificação estrutural, na eficiência das entregas e no legado que queremos deixar para as futuras gerações”, ressalta Leite.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O projeto Escola+

Desenvolvido para atender às demandas específicas do Rio Grande do Sul, o projeto Escola+ reúne soluções arquitetônicas e técnicas adaptadas às condições climáticas, sociais e territoriais do Estado. Agora, com a inclusão no acervo do FNDE, o modelo poderá ser replicado em outras regiões do Brasil, contribuindo para a qualificação da infraestrutura educacional em diversos contextos regionais, promovendo mais agilidade, economia e qualidade na construção de novas unidades escolares.

Com foco em inovação, sustentabilidade e flexibilidade, o Escola+ utiliza construção modular e padronizada, ou seja, os módulos que compõem uma escola são fabricados fora do canteiro de obras e montados no local de implantação. Essa metodologia reduz prazos, minimiza resíduos, diminui os impactos ambientais e possibilita adaptações conforme as características do terreno, sem comprometer a eficiência da execução.

Módulos facilitam a construção

Um dos diferenciais do Escola+ é a Biblioteca de Padrões, um acervo de elementos gráficos e arquitetônicos replicáveis que reduzem o tempo de elaboração de novos projetos. Por exemplo: a SOP desenvolve o projeto do refeitório de uma escola a partir da combinação de um jogo de módulos e ele passa a integrar o catálogo, podendo ser usado na criação de uma outra escola, mas com redução de etapas de trabalho. O projeto é adaptado à topografia do terreno e ao número de alunos, entre outros aspectos considerados em cada situação.

A ferramenta fortalece o controle de qualidade, facilita manutenções e atualizações e proporciona significativa redução de custos ao longo da obra.

O Escola+ ainda contempla uma identidade visual específica para as escolas, concebida em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), garantindo unidade estética e funcional entre as escolas da Rede Estadual. A padronização inclui pórticos, sinalização, cores, elementos arquitetônicos e placas, o que reforça o reconhecimento das escolas e potencializa a eficiência na execução de novas obras.

