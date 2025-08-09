Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias Projeto de construção de escolas do governo Eduardo Leite será adotado pelo Ministério da Educação

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Desenvolvido para atender às demandas específicas do Rio Grande do Sul, o projeto Escola+ reúne soluções arquitetônicas e técnicas adaptadas às condições climáticas, sociais e territoriais do Estado. (Foto: Divulgação/SOP)

O governo Eduardo Leite oficializou a autorização de uso do projeto Escola+ ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação. Com isso, o modelo desenvolvido pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) passa a integrar o portfólio nacional de projetos escolares, ampliando as possibilidades de adoção de soluções modernas e eficientes em todo o país.

A partir de agora, qualquer Estado e município brasileiro pode construir uma escola conforme os parâmetros e conceitos elaborados pelo corpo técnico da SOP. É a primeira vez que um projeto gaúcho passa a integrar o acervo do FNDE.

Solução inovadora criada por gaúchos

O ato, realizado no Palácio Piratini, contou com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, da secretária da Educação, Raquel Teixeira, da chefe de Gabinete do FNDE, Juliana Miguel, e da assessora Geziene Albernaz.

“O reconhecimento nacional do projeto Escola+ é motivo de grande orgulho para o Rio Grande do Sul. Agora, ao ser incorporado ao portfólio do FNDE, o Escola+ ganha escala nacional, permitindo que outros Estados também se beneficiem dessa solução inovadora concebida por técnicos gaúchos. É mais um exemplo de como a nossa gestão prioriza a educação, com foco na qualificação estrutural, na eficiência das entregas e no legado que queremos deixar para as futuras gerações”, ressalta Leite.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O projeto Escola+

Desenvolvido para atender às demandas específicas do Rio Grande do Sul, o projeto Escola+ reúne soluções arquitetônicas e técnicas adaptadas às condições climáticas, sociais e territoriais do Estado. Agora, com a inclusão no acervo do FNDE, o modelo poderá ser replicado em outras regiões do Brasil, contribuindo para a qualificação da infraestrutura educacional em diversos contextos regionais, promovendo mais agilidade, economia e qualidade na construção de novas unidades escolares.

Com foco em inovação, sustentabilidade e flexibilidade, o Escola+ utiliza construção modular e padronizada, ou seja, os módulos que compõem uma escola são fabricados fora do canteiro de obras e montados no local de implantação. Essa metodologia reduz prazos, minimiza resíduos, diminui os impactos ambientais e possibilita adaptações conforme as características do terreno, sem comprometer a eficiência da execução.

Módulos facilitam a construção

Um dos diferenciais do Escola+ é a Biblioteca de Padrões, um acervo de elementos gráficos e arquitetônicos replicáveis que reduzem o tempo de elaboração de novos projetos. Por exemplo: a SOP desenvolve o projeto do refeitório de uma escola a partir da combinação de um jogo de módulos e ele passa a integrar o catálogo, podendo ser usado na criação de uma outra escola, mas com redução de etapas de trabalho. O projeto é adaptado à topografia do terreno e ao número de alunos, entre outros aspectos considerados em cada situação.

A ferramenta fortalece o controle de qualidade, facilita manutenções e atualizações e proporciona significativa redução de custos ao longo da obra.

O Escola+ ainda contempla uma identidade visual específica para as escolas, concebida em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), garantindo unidade estética e funcional entre as escolas da Rede Estadual. A padronização inclui pórticos, sinalização, cores, elementos arquitetônicos e placas, o que reforça o reconhecimento das escolas e potencializa a eficiência na execução de novas obras.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

Proposta do fim do foro privilegiado busca não só beneficiar Bolsonaro, mas também 80 deputados que estão sob investigação no Supremo
Foragido nos Estados Unidos, neto do ex-presidente da República João Figueiredo diz que Tarcísio “atrapalha sem saber” e é aliado da China
https://www.osul.com.br/projeto-de-construcao-de-escolas-do-governo-eduardo-leite-sera-adotado-pelo-ministerio-da-educacao/ Projeto de construção de escolas do governo Eduardo Leite será adotado pelo Ministério da Educação 2025-08-09
Deixe seu comentário

Últimas

Notícias Lula fala por telefone com Putin e discute guerra na Ucrânia
Mundo Presidente dos Estados Unidos estuda classificar a maconha como uma droga menos perigosa
Política Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares neste Dia dos Pais
Rio Grande do Sul Homem é preso com automóvel carregado com 200 quilos de maconha em Três Cachoeiras
Grêmio Grêmio vence o Juventude por 4 a 1 e larga em vantagem nas semifinais do Gauchão Sub-15
Brasil Recuperação de áreas degradadas pode contar com R$ 31,4 bilhões no Brasil
Política Vice-presidente Geraldo Alckmin chama de “inadmissível” ocupação do Congresso pela oposição
Brasil Um ano depois de tragédia da Voepass em São Paulo, familiares inauguram memorial
Política Ministro de Portos e Aeroportos diz que a China quer ampliar relação com o Brasil em meio ao tarifaço
Mundo Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics
Pode te interessar

Brasil Mega-Sena, concurso 2.899: prêmio acumula e vai a R$ 40 milhões

Brasil Licenciamento ambiental: entenda o que muda após Lula vetar trechos da lei

Notícias Líder de entidade empresarial francesa alerta Brasil sobre riscos de discutir redução de jornada de trabalho antes de alcançar níveis robustos de produtividade. Na França, foi um desastre

Notícias Foragido nos Estados Unidos, neto do ex-presidente da República João Figueiredo diz que Tarcísio “atrapalha sem saber” e é aliado da China