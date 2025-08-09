Domingo, 10 de agosto de 2025

Notícias Foragido nos Estados Unidos, neto do ex-presidente da República João Figueiredo diz que Tarcísio “atrapalha sem saber” e é aliado da China

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo. (Foto: Reprodução/ YouTube)

Foragido nos Estados Unidos, o neto do general e presidente da ditadura militar João Batista Figueiredo, Paulo Figueiredo, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), “atrapalha sem saber” defesa da anistia como solução para o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros. Tarcísio se encontrou nessa sexta-feira com o encarregado de negócios dos EUA, Gabriel Escobar, para tratar das tarifas de 50% anunciadas por Trump.

“O Tarcísio atrapalha sem nem saber. Mas, enquanto o sistema tiver esperanças de que ele surja como o Salvador da Pátria intermediando um acordo com os EUA, não vão nem cogitar aquela que é a única solução real: a anistia ampla, geral e irrestrita”, escreveu Figueiredo no X.

O encontro de Tarcísio com Escobar gerou revolta entre integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Eles avaliam que movimentação do governador de São Paulo atrapalha os planos de pressionar as autoridades brasileiras por uma anistia ampla e irrestrita.

“Felizmente, o governador de São Paulo não goza de nenhum acesso ao mundo MAGA. Pelo contrário: é visto como um aliado da China e Moraes. Está conversando com um um encarregado de negócios, um burocrata que tem 6 escalões acima dele e nunca nem viu o presidente Trump”, escreveu Figueiredo, que na quarta-feira assinou junto com Eduardo Bolsonaro uma carta na qual ambos defendem a decisão do presidente americano de impor taxas de 50% aos produtos brasileiros. No documento, eles afirmam que a solução é o Congresso aprovar uma anistia ‘ampla, geral e irrestrita’.

Paulo Figueiredo foi acusado pela PGR de pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderir ao golpe de Estado. O economista diz que apenas reportou “com precisão, os acontecimentos envolvendo o alto comando do Exército brasileiro”.

Momentos antes da publicação de Figueiredo, Eduardo já havia feito outra publicação nas redes em tom semelhante. Apesar de não citar Tarcísio, o deputado federal licenciado relacionou o fim do tarifaço com uma anistia e disse que “qualquer tentativa de acordo sem um primeiro passo do regime em direção a uma democracia será interpretado como mais um acordo caracu, pois isso já foi exaustivamente tentado no passado”.

“Lamento, mas não dá para pedir ao Presidente Trump – e nenhuma autoridade internacional minimamente decente – para tratar uma ditadura como se fosse uma democracia. Ou há uma anistia ampla, geral e irrestrita para começar ou bem vindos à ‘Brazuela'”, concluiu Eduardo Bolsonaro na publicação. As informações são de O Globo

Projeto de construção de escolas do governo Eduardo Leite será adotado pelo Ministério da Educação
Líder de entidade empresarial francesa alerta Brasil sobre riscos de discutir redução de jornada de trabalho antes de alcançar níveis robustos de produtividade. Na França, foi um desastre
