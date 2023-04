Porto Alegre Campanha do ITBI reduzido emite 749 guias em Porto Alegre para regularização de imóveis

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

A campanha ITBI reduzido, da Secretaria Municipal da Fazenda, já emitiu 749 guias para regularização do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis para os contratos realizados até 31 de dezembro de 2021 e ainda não formalizados em Porto Alegre. O prazo para solicitar o desconto na segunda edição do programa terminou na sexta-feira (31). Os proprietários ganharam 50% de abatimento no valor.

“Com esta iniciativa incentivamos, mais uma vez, a autorregularização. Nosso objetivo é fazer com que o cidadão queira estar em dia com suas obrigações. Ganha o contribuinte e ganha a prefeitura que caminha cada vez mais para a inovação em gestão das finanças públicas, com aumento da arrecadação sem elevação da carga tributária”, destaca o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Até o momento, a prefeitura arrecadou R$ 3,4 milhões com 279 guias pagas nesta campanha. O valor total estimado de arrecadação com as 749 guias é de R$ 12,2 milhões. Ainda há outros 78 pedidos em análise.

A primeira edição, realizada em 2022, beneficiou 726 contribuintes, totalizando R$ 9,3 milhões com o pagamento do imposto. No total das duas edições, quase 1,5 mil pessoas foram beneficiadas e a arrecadação para prefeitura está estimada em R$ 21,5 milhões.

