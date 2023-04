Porto Alegre Novos bairros de Porto Alegre começam a receber o recadastramento do Dmae nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Agentes também verificam se os hidrômetros estão apresentando um funcionamento regular Foto: Luciano Lanes/PMPA Luciano Lanes / PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

Os bairros Chácara das Pedras, Jardim Carvalho, Jardim Sabará e Vila Jardim, em Porto Alegre, começam a receber o processo de recadastramento e pesquisa de perfil do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) a partir desta quinta-feira (06). A ação tem como objetivo conhecer as características de consumo dos porto-alegrenses e as propriedades de cada imóvel.

Os recadastradores estão identificados com uniformes com o nome da empresa Acquatec Sul e do Dmae, além de crachás. Os profissionais atuam de segunda-feira a sexta, das 8h às 18h, exceto em feriados. O Departamento destaca que caso seja necessária a identificação dos agentes, o cidadão pode entrar em contato pelo 156 para confirmar a abordagem.

“Com a finalização de uma área grande que envolve os bairros Partenon, Glória e Jardim do Salso, os agentes agora seguem para outro ponto importante da cidade e a população está sendo parceira e recebendo bem os recadastradores” afirma o diretor-geral Maurício Loss.

Durante as visitas, também são analisados os hidrômetros, e as unidades que não apresentarem funcionamento regular serão substituídos. Após a avaliação, a empresa tem um prazo de 60 dias para a substituição dos hidrômetros.

Dados

Os recadastradores solicitam dados como o CPF e telefone do responsável pelo ramal de água, além de características do imóvel – por exemplo, se possui piscina, caixa d’água ou jardim. Em caso de mau tempo, o recadastramento é adiado para o próximo dia em que as condições climáticas estejam favoráveis.

Contrato

A empresa executora foi contratada mediante licitação para fazer o recadastramento dos usuários e também a substituição de medidores que não apresentam funcionamento regular. A validade do contrato é de cinco anos. Serão visitadas todas as 328 mil ligações de água de Porto Alegre.

2023-04-05