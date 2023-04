Após as atividades desta quarta-feira (05), os laterais do Grêmio João Pedro e Reinaldo projetaram a decisão do Campeonato Gaúcho contra o Caxias neste sábado (08), às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre. A dupla de jogadores diz confiar no retrospecto dentro de casa e na manutenção do estilo de jogo da equipe. Ambos serão titulares na partida de sábado.

Para o lateral-esquerdo Reinaldo, o Tricolor precisa manter o seu estilo de jogo apresentado na Arena na temporada de 2023.

“A gente tem que fazer o que vem fazendo durante todo campeonato. Agredir o adversário. Dentro e fora. Sempre temos posse de bola, oportunidades de gols. É só manter e fazer os gols que a gente vem fazendo na Arena. E com essas oportunidades tenho certeza que vamos sair com o resultado positivo”, disse o jogador.

Nas últimas partidas, o Grêmio vem tendo um desempenho de chamar a atenção no quesito de criar oportunidades de gol. Apesar da atuação, os atacantes não estão conseguindo concluir e marcar todos os gol. Ao ser questionado sobre o assunto, João Pedro disse que é algo que vem sendo treinado desde o início da temporada.