Rio Grande do Sul Campanha Fé no Rio Grande, que entrega casas aos atingidos pelas enchentes, é prorrogada até novembro

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Até agora, foram entregues cinco novos lares em Santa Maria Foto: Luisa Farias/Divuçgação Até agora, foram entregues cinco novos lares em Santa Maria. (Foto: Luisa Farias/Divulgação) Foto: Luisa Farias/Divuçgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Campanha Fé no Rio Grande, lançada em 28 de maio com o objetivo de doar casas para as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, foi prorrogada até o dia 28 de novembro.

Até agora, foram entregues cinco novos lares em Santa Maria. Para impulsionar as doações, o site da campanha foi simplificado. Os próximos municípios beneficiados serão Muçum e Sinimbu, os quais também receberão cinco casas cada.

Com a disponibilização de terrenos pelos municípios de Três Coroas, Porto Alegre e Faxinal do Soturno, também serão doadas residências para moradores dessas cidades, atendendo 15 novas famílias durante os meses e outubro.

A Campanha Fé no Rio Grande é uma iniciativa da Associação São Pio de Pietrelcina com o apoio da Construtora Jobim Ltda. Trata-se de um sorteio autorizado pelo Ministério da Economia no qual os participantes concorrem a dois apartamentos localizados em Santa Maria e uma joia da HStern, adquirindo cupons da sorte no valor de R$ 8 cada.

A renda arrecadada é revertida na construção de casas populares para as comunidades atingidas pelas enchentes. A divulgação do resultado do sorteio ocorrerá em

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/campanha-fe-no-rio-grande-que-entrega-casas-aos-atingidos-pelas-enchentes-e-prorrogada-ate-novembro/

Campanha Fé no Rio Grande, que entrega casas aos atingidos pelas enchentes, é prorrogada até novembro

2024-09-13