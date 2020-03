Acontece Campanha #meditacomigo traz duas lives diárias de meditação coletiva no Instagram para trazer calma e equilíbrio durante a quarentena

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

O clima é de tensão, isolamento e mudanças drásticas na rotina de muitas pessoas, já que vários estabelecimentos pararam de funcionar e muitos trabalhadores estão fazendo home office para evitar a proliferação do novo coronavírus. Essas mudanças podem gerar sentimentos coletivos de incerteza, medo e ansiedade. A meditação é uma ferramenta importantíssima para reduzir o estresse, gerar calma e ajudar as pessoas a lidar melhor com esse momento tão desafiador. O Positiv App, recém-lançado aplicativo brasileiro de meditação e autoconhecimento, reuniu todos os seus instrutores para lançar a campanha #meditacomigo no Instagram.

Todos os dias, às 8h e às 20h, a equipe do Positiv App tem feito duas lives no perfil @positivapp e convida um de seus instrutores para uma sessão de meditação guiada ou uma conversa sobre saúde e bem-estar. A campanha iniciou na quinta-feira (19), quando Renata Rocha (@renatafrocha), cofundadora e co-CEO do Positiv App convidou a apresentadora Angélica (@angelicaksy) para praticar em conjunto a meditação “Acalmando o seu coração e se conectando com a sua vitalidade”.

Durante a live, Renata contou que quando começou a meditar há 15 anos, queria que todas suas amigas e amigos também meditassem, então passou a montar grupos de meditação. Angélica disse que sentiu, com a prática diária de meditação, a energia de sua casa mudar. “Este momento de isolamento social gera uma oportunidade de fazermos como se fosse um grande retiro, um tempo de calma. A meditação é uma tecnologia que todos têm acesso”, disse Renata. E emendou: “Medita comigo, Angélica?”. Angélica respondeu: “Claro!”.

Ao todo, 159 mil pessoas conferiram a live da meditação guiada por Renata, que durou cerca de meia hora. “Eu amo meditar, faz toda diferença na minha vida, me acalma”, disse Angélica, que é instrutora de uma série de introdução à meditação no Positiv App. “Dessa vez aprofundei mais, acho que por conta dessa energia de ter tanta gente junta meditando”, concluiu Angélica, enquanto lia comentários de pessoas agradecendo, dizendo que se sentiram mais leve. “Que linda a resposta das pessoas!”.

Há milhares de estudos científicos que comprovam a eficácia da meditação diária para a saúde física e mental: redução de estresse, aumento da imunidade, aumento do foco e criatividade. E também estudos que sugerem os benefícios da meditação em conjunto. Como o de uma universidade alemã, que fala sobre desenvolver um comportamento pró-suporte de políticas globais e de contribuir para uma sociedade sustentável, e de uma universidade americana sobre redução da violência nacional durante uma crise econômica.

Confira as próximas meditações:

Quinta, 26/03

20h Calma na Urgência, com Clarice Niskier

Sexta, 27/03

8h Autocompaixão, com Moira Malzoni

20h Cantando Mantras, com Nicole Salmi

Sábado, 28/03

8h Como ir Além do Medo em Tempos de Crise, com Fernando Belatto

20h Reflexão sobre o Covid-19, com Dr. Duprat

Domingo, 29/03

8h Aula de Yoga, com Aline Fernandes

20h Saúde Mental e Medicina Funcional, com Paula Dall´Stella

Segunda, 30/03

8h Conexão e Cura, com Ana Caner

20h Lembretes do Amor, com Paulinha Oliveira

Terça, 31/03

8h Sorriso Interior, com Dani Wang

20h Do Lodo ao Lótus…O Despertar de Uma Nova Consciência, com Dany Gonçalves

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário