Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

A Red Bull TV disponibiliza diversos documentários, séries e longas que abordam diferentes cenas e curiosidades musicais pelo mundo para você se divertir na quarentena. O canal de entretenimento sugere cinco filmes e séries imperdíveis na plataforma, como o “Inspire the Night: Batekoo”, que acompanha a trajetória de um dos mais famosos coletivos que mistura música, comportamento e empoderamento negro e LGBTQIA+ por meio de festas e eventos pelo Brasil. O filme traz depoimentos de seus criadores e produtores, bem como de personalidades que apoiam a iniciativa em diversas cidades brasileiras, como a cantora Karol Conká.

Já o “Next In Line” acompanha a trajetória de uma jovem e talentosa cantora que tenta o estrelato em Nova York impulsionada pelo ícone sueco do hip-hop Elliphant, que a leva para gravar uma faixa em Nova York como a “grande primeira chance” de sua carreira. Para quem curte tecnologia por trás da música, “Playing It Old School” é a pedida: o documentário mostra como os japoneses, por meio de seu conhecimento tecnológico, contribuíram para moldar e modificar a música ao redor do mundo.

1. INSPIRE THE NIGHT: BATEKOO

Episódio da terceira temporada da série “Inspire the Night”, da Red Bull TV, conta a história do coletivo que está movimentando a cena de cultura negra LGBTQIA+ no Brasil.

2. CURRENT STATE OF JAZZ: LONDON

A Nova Geração de Músicos de Jazz de Londres. Berço de incontáveis gêneros musicais, Londres sempre foi um centro de criatividade efervescente. E o jazz nunca esteve tão em alta. Conheça a nova geração de músicos dessa cena.

3. BACK TO BAILE DE FAVELA

Este documentário reúne MCs como Bin Laden (foto acima) e Tha, além de Fezinho Patatyy, Natinho e o diretor de clipes Kondzilla, para falar sobre surgimento e ascensão de um dos gêneros mais populares do país hoje.

4. NEXT IN LINE – O Nascimento de uma Estrela do Hip-Hop

O ícone sueco de hip hop Elliphant leva uma jovem cantora para Nova York a fim de gravar uma faixa e tentar sua primeira grande chance no mundo da música.

5. PLAYING IT OLD SCHOOL – Como a Tecnologia Japonesa Revoluciona a Música

Descubra como a tecnologia de ponta produzida no Japão ajudou a mudar a maneira de se consumir música no mundo todo.

