Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Atividade é transmitida, ao vivo, em formato de teleconferência. (Foto: Reprodução/ Consistem)

Com o objetivo de evitar que o novo coronavírus se espalhe, a Consistem, empresa de tecnologia com sede em Jaraguá do Sul, resolveu atender às orientações do decreto de calamidade pública e trabalha com 90% da equipe em esquema de home office. Porém, para combater o sedentarismo entre os colaboradores, e com o intuito de promover um momento de integração com eles, a empresa está oferecendo a mesma ginástica laboral que já realiza na sede, agora, à distância.

A atividade acontece, ao vivo, no formato de uma videoconferência e até os filhos dos colaboradores, que também estão em casa, devido à suspensão das aulas, resolveram participar. “Minha filha fez o exercício junto com a gente e ainda falou: nossa mamãe, como o seu trabalho é legal”, comentou a colaboradora Jacelaine Trevisani Batista.

Na sede, os colaboradores da Consistem contam com ginástica laboral e, todas as quartas-feiras, é servido um lanche saudável, composto por frutas. Mesmo em quarentena, o grupo quis manter o foco na saúde e no bem-estar da equipe.

