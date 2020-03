Acontece Loja de móveis de design de Porto Alegre realiza live com profissionais da arquitetura e design

27 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Casiere/ Facebook)

O projeto CASIERE Live realiza uma série de entrevistas ao vivo com profissionais do mercado de arquitetura, design e comunicação especializada. A ação, promovida pela loja de móveis de design Casiere, é assinada pelo jornalista e promoter Xarão. A proposta do projeto é atualizar o público sobre atividades, iniciativas e soluções do mercado durante o período de quarentena. Serão 9 entrevistas em formato live no Instagram @casiereinteriores, nas segundas, quartas e sextas, sempre às 17h.

As lives serão conduzidas pela jornalista Julia Alves, especialista em marketing estratégico. Além dos conteúdos sobre o mercado, Julia irá abordar assuntos sobre a carreira e lifestyle dos entrevistados. Nesta sexta-feira (27), Júlia irá conversar com João Pedro Crescente, da Ambidestro Arquitetura. Outros nomes confirmados no projeto são a arquiteta Luana Fernandes do escritório Arquitetando Ideias, a arquiteta Emília Riegel, da NV Arquitetura e a arquiteta Caroline Kreling. Novos nomes serão divulgados em breve.

