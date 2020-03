Acontece Escola Conquer lança conteúdos gratuitos durante época da quarentena

27 de março de 2020

Chamada de "Zona de quarentena", plataforma disponibiliza e-books, webinars, vídeos, além de oferecer o curso mais procurado da escola gratuitamente.

A Conquer, escola de negócios da nova economia, lançou dois produtos exclusivos para a época de quarentena. Entre eles está o curso de Inteligência Emocional – um dos mais procurados da Conquer – e a a plataforma “Zona de Quarentena da Conquer”, que irá oferecer e-books, webinars, vídeos, entre outros produtos.

“Assim que percebemos que muitas pessoas teriam que fazer home office, todo o nosso time se movimentou para rapidamente criar um ambiente em que as pessoas possam encontrar conteúdos gratuitos e de qualidade para se desenvolverem profissionalmente durante esse período. A gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar, mas independentemente disso, vamos seguir com nossa missão de colaborar com o desenvolvimento profissional e recomendamos a todos que utilizem esse período para se aprimorarem profissionalmente. Assim, quando tudo isso acabar, estaremos todos mais fortes”, explica Sidnei Junior, um dos sócios da escola.

O curso de Inteligência Emocional, um dos mais procurados na Conquer, e que popularmente é conhecido como “Força”, será oferecido também gratuitamente como forma de oferecer aos profissionais ferramentas para enfrentar não só o período de isolamento social, mas sobretudo a gestão do trabalho home office e o retorno às atividades profissionais. Segundo estudo divulgado pela TalentSmart, a inteligência emocional é responsável por 58% do desempenho dos profissionais e entre os tópicos abordados estão autogestão, autoconhecimento e autoconfiança, além de diversos outros tópicos, abordados por uma equipe de professores que são referência no mercado.

Já o projeto Zona de Quarentena, que tem o apoio de empresas como XP Investimentos, Herospark, Qulture-Rocks, entre outras, disponibiliza acesso a e-books, artigos, vídeos, webinars com grandes nomes do mercado, entre outros conteúdos exclusivos e que normalmente possuem acesso restrito. Com isso, a escola pretende estimular que as pessoas se capacitem durante o período de quarentena.

“A gente sabe o quanto está sendo difícil esse momento, por isso queremos que as pessoas aproveitem o tempo da melhor maneira para estarem mais preparadas quando as coisas voltarem ao normal. Pontos importantes de destacar é que a Zona de Quarentena é alimentada toda semana com novos conteúdos enquanto esse período durar, e o curso de inteligência emocional tem grandes profissionais, que são referência no mercado, e tratam de temas pertinentes ao momento também ”, finaliza Sidnei.

Para acessar os conteúdos, basta acessar a plataforma através do link: https://conteudo.escolaconquer.com.br/acesso-zona-de-quarentena-conquer

Confira os conteúdos disponíveis:

Ebooks: Materiais de leitura simples, divertida e repleta de práticas para aplicar no dia a dia do trabalho. Tudo direto ao ponto, sem enrolação.

Webinars: Material perfeito para quem gosta de maratonar séries. E se for uma série de conteúdos de altíssima qualidade feita por profissionais de referência no mercado? É isso que é possível encontrar: líderes de grandes empresas como Facebook, Mondelez, Ipiranga, Deloitte, Ambev, Itaú e Cinemark falando sobre desafios da liderança, inovação e da área de recursos humanos.

Liderança Week: Material focado em descobrir como vencer os maiores desafios da liderança na era exponencial.

Conquer Summit: Profissionais de empresas como Facebook, Johnson & Johnson, Sympla e Conquer ajudam os profissionais se prepararem para se tornar um líder de alto impacto.

Semana do RH Ágil: Entenda como o RH pode ser protagonista na transformação da cultura e no crescimento da empresa.

Semana de Inovação 2020: Como se tornar um profissional mais inovador e que desequilibra o mercado.

Quiz: Testes focados em descobrir como os profissionais estão se saindo nas habilidades mais valorizadas pelo mercado. Basta preencher e aguardar o resultado, divulgado por email. Habilidades trabalhadas: Gestão do tempo, Inteligência emocional, Liderança, Oratória, Negociação, Oratória, Soft Skills.

Vídeos: Pílulas de conteúdo de no máximo 10 minutos com os principais conteúdos trabalhados pela Conquer e que estimulam a criação de insights profissionais.

Artigos: O blog da Conquer tem mais de 200 artigos sobre temas como produtividade, inteligência emocional, liderança, inovação, recursos humanos, empreendedorismo, negociação e muito mais.

Ou vai ou voa – O podcast da Conquer: Profissionais que estão voando no mercado compartilham suas histórias, aprendizados e experiências profissionais em bate-papos leves e ricos em conteúdo.

