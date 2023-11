Acontece Campanha “Mulher, tome partido” é lançada na Região Sul pela senadora Damares Alves

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Objetivo é ampliar o protagonismo das mulheres na política. Campanha foi lançada pela senadora Damares Alves Foto: Ascom – Mulheres Republicanas Nacional Foto: Ascom – Mulheres Republicanas Nacional

A secretária nacional do Mulheres Republicanas, senadora Damares Alves (DF), deu início à campanha de filiação “Mulher, tome partido” na Região Sul. O evento aconteceu no Teatro do CIEE, em Porto Alegre (RS), e contou com a participação de mais de 500 mulheres, lideranças políticas e autoridades gaúchas, do Paraná e Santa Catarina. Damares já lançou a campanha nas regiões Norte e Nordeste, além dos estados Espírito Santo e São Paulo, com o objetivo de ampliar o protagonismo das mulheres na política.

Em sua fala, Damares falou sobre a atuação do Republicanos no cenário político nacional e das pautas defendidas pela legenda como os direitos da mulher, família, idosos, crianças e das pessoas com deficiência. “O Republicanos é comprometido com a inclusão, com as mulheres, idosos, crianças e tantos outros segmentos. É um partido que vota com o povo e tem propostas”, comentou.

A republicana também falou sobre o que é ser uma mulher conservadora, longe de extremos, mas sempre aberta a dialogar com o objetivo de atender todas as camadas da população e, principalmente, as pessoas em situação de vulnerabilidade. “Ser conservador é apresentar propostas e fortalecer famílias. Está começando uma revolução no Brasil, pois o nosso país é conservador e as mudanças começam nos municípios. As mulheres conservadoras estão ocupando espaços e o Republicanos é um partido de todos, que luta pela dignidade humana”, acrescentou Damares.

Para o próximo pleito eleitoral, Damares reforçou que as republicanas mantenham unidade. “O movimento conservador é forte no país e estamos ocupando cada vez mais espaço. Na próxima eleição vão querer nos dividir, direita contra direita, mas vamos trabalhar e conquistar mais espaços pelo Brasil”, disse.

Cristiane Britto, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e secretária-geral executiva do Mulheres Republicanas Nacional, falou sobre os desafios da vida política e sua trajetória como ministra e secretária nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. A republicana também falou sobre a importância da sororidade e fez um chamado para que as mulheres se envolvam cada vez mais com a política e tomem mais assentos em cargos de gestão em todas as instâncias de poder. “O Brasil precisa, sim, de mais mulheres na política e em todas as instâncias de poder, e você veio para o lugar certo se você acredita nisso, porque o Republicanos é um partido que acolhe, que protege e que acredita na mulher brasileira”, disse.

A coordenadora do Mulheres Republicanas na Região Sul, deputada federal Franciane Bayer (RS), destacou a importância da campanha de filiação do movimento. “Essa campanha é muito importante, e o que estamos falando aqui é de assumir posição. Nós estamos aqui para construir e para fazer uma política de resultados, de propostas e de entregas”, comentou.

Capacitação política

Durante a manhã, a secretária Damares Alves comandou capacitação política para as mulheres republicanas detentoras de mandato em toda a Região Sul, como vereadoras, secretárias municipais, deputadas, prefeitas e lideranças femininas que querem seguir vida política. O objetivo foi apresentar estratégias do movimento e capacitá-las para o pleito eleitoral municipal de 2024, com a realização de palestras, oficinas e treinamentos.

