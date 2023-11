Política Presidente do Senado diz que todos precisam ter “cautela” com pronunciamentos sobre a economia brasileira

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente do Senado evitou falar em porcentagem Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira (06) que todos precisam ter cuidado ao comentar sobre a economia brasileira. “Temos que ter muita cautela com os pronunciamentos de todos nós sobre a economia”, disse Pacheco. Para ele, o cenário econômico brasileiros “depende muito da harmonia política.”

Pacheco deu a declaração durante evento de macroeconomia promovido pelo BTG, em São Paulo. Ele foi questionado sobre o conflito entre as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as promessas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acerca da meta fiscal para 2024.

Zerar o déficit fiscal no ano que vem é uma das principais bandeiras de Haddad. Na última semana, no entanto, Lula colocou os planos do ministro em xeque ao dizer a meta “não precisa ser zero.”

O presidente do Senado evitou falar em porcentagem. Mas ressaltou que zerar o déficit é uma meta que deve ser “continuamente perseguida”. Pacheco disse ainda que o Congresso deve aprovar até o fim do ano matérias que dão sustentação ao marco fiscal. Citou, por exemplo, a taxação de apostas esportivas e de offshores.

Reforma Tributária

Pacheco também comentou sobre a proposta de reforma tributária que tramita no Senado. O presidente da Casa espera que o texto seja aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta terça-feira (07).

O colegiado analisa a admissibilidade dos projetos e confere se a matéria não viola as cláusulas pétreas da Constituição. Depois, o texto segue para o plenário do Senado. Pacheco afirmou que pretende pautar a matéria já na quarta-feira (08).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-diz-que-todos-precisam-ter-cautela-com-pronunciamentos-sobre-a-economia/

Presidente do Senado diz que todos precisam ter “cautela” com pronunciamentos sobre a economia brasileira

2023-11-06