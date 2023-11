Grêmio Grêmio vira o melhor mandante do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Foram 16 jogos em domínio gremista, 12 vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 38 pontos conquistados Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foram 16 jogos em domínio gremista, 12 vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 38 pontos conquistados. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A conquista do último sábado (04), com uma vitória de 1 a 0 sobre o Bahia, solidificou a posição do Grêmio como o time com o desempenho mais sólido em seu estádio no Brasileirão.

A excelente atuação em casa é o principal fator que permitiu à equipe garantir uma vaga entre os quatro primeiros colocados, e ainda acalenta a esperança de conquistar o título, cujas chances estão ligadas ao próximo desafio da equipe.

O Tricolor inicia a semana com motivos de sobra para sorrir. A equipe conquistou a sua quarta vitória consecutiva na temporada e, agora, é responsável pela melhor campanha em jogos disputados em casa no Campeonato Brasileiro.

Foram 16 jogos em domínio gremista, 12 vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 38 pontos conquistados, marcou 31 gols e sofreu 14.

A sequência de resultados positivos levou o Grêmio de volta ao G-4 e o colocou cada vez mais perto de garantir uma vaga na Libertadores de 2024. A empolgação gerada pelas quatro vitórias consecutivas é tão grande que permite aos torcedores gremistas até mesmo sonhar com a possibilidade de conquistar o título.

O time de Renato Portaluppi tem, atualmente, apenas três pontos a menos que o líder. Vale ressaltar que o Botafogo tem dois jogos a menos e entra em campo nesta segunda-feira (06), diante do Vasco, em São Januário.

Grêmio vira o melhor mandante do Campeonato Brasileiro

2023-11-06