Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

A iniciativa atende caminhoneiros que seguem trabalhando na estrada durante a pandemia do coronavírus. Foto: Divulgação/EGR

A campanha publicitária Pit Stop Covid-19 começou a ser veiculada na segunda-feira (13). A iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes e da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), destaca a importância dos postos de triagem instalados em rodovias estaduais para atender caminhoneiros que seguem na estrada durante a pandemia do coronavírus.

Nos oito pit stops, localizados em praças de pedágio da EGR e postos do Comando Rodoviário da Brigada Militar, os motoristas de veículos de carga podem verificar temperatura corporal, medir pressão arterial e realizar outros exames para identificar sintomas compatíveis com a Covid-19. Também recebem frascos de álcool gel, máscaras e itens de alimentação doados por empresas e distribuídos gratuitamente.

“Neste momento tão sensível para todos nós, precisamos auxiliar os profissionais que não podem parar e que prestam serviços essenciais para abastecer a população”, salienta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Por isso, a campanha também busca reforçar o pedido à iniciativa privada e demais interessados que se juntem a essa corrente do bem.”

A campanha, elaborada pela Agência Matriz, conta com inserções em emissoras de TV, veiculação de textos e jingles em rádios, posts em redes sociais e frontlights nas estradas.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt, o trabalho de divulgação destaca ainda a qualificação do serviço, que conta com socorristas treinados sob a supervisão de médicos, ambulâncias e o apoio do policiamento rodoviário. “É um trabalho que envolve muitas pessoas e que vem sendo desenvolvido no intuito de ajudar os caminhoneiros neste momento difícil”, ressalta.

Postos de triagem Pit Stop Covid-19:

• Coxilha – ERS-135, km 18;

• Cruzeiro do Sul – RSC-453, km 18;

• Encantado – ERS-129, km 68;

• Gramado – ERS-235, km 32;

• Portão – ERS-240, km 13;

• Santa Cruz do Sul – RSC-287, km 99;

• Sapiranga – ERS-239, km 24;

• Teutônia – RSC-453, km 54.

