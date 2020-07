Rio Grande do Sul Pela primeira vez em sua história, a eleição para a Reitoria da UFRGS é realizada somente pela internet

12 de julho de 2020

Com três chapas concorrentes, consulta vai até as 22h. (Foto: Divulgação/UFRGS)

Das 7h às 22h desta segunda-feira (13), a comunidade acadêmica da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) define quem comandará a sua Reitora até 2024. Alunos, professores e técnicos-administrativos podem participar da eleição, a primeira realizada de forma totalmente on-line pela instituição, por causa das medidas de combate à pandemia de coronavírus. São três nominatas concorrentes.

Carlos Bulhões e Patricia Pranke (Chapa 1) defendem um maior controle de despesas e a busca de novas fontes de financiamento. Já Rui Oppermann e Jane Tutikian (Chapa 2) buscam um segundo mandato à frente da Reitoria, ressaltando as ações da atual gestão durante a pandemia, dentre outros feitos. Por fim, Karla Müller e Claudia Wasserman (Chapa 3) querem mudanças no que apontam como “visão elitista” da maior instituição gaúcha de ensino superior, federalizada em 1950.

A votação é realizada no sistema de eleições da Universidade, que deve ser acessado com o número do Cartão UFRGS e senha, com link disponibilizado no Portal do Aluno (estudantes) ou Portal do Servidor (professores e funcionários habilitados).

A Comissão de Consulta recomenda aos votantes – sobretudo àqueles que não costumam acessar o Portal de Serviços com frequência – a verificarem com antecedência se a senha ainda está ativa. “No dia da votação, não será possível ao CPD [Centro de Processamento de Dados] atender a um grande volume de solicitações de recuperação de senha”, ressalta a instituição.

Qualquer computador ou equipamento portátil (telefones celulares e tablets) com acesso à internet pode ser utilizado no processo de consulta acadêmica. Cada eleitor vota uma única vez, tendo como opções uma das três chapas ou então “voto nulo” e “voto em branco”. No site oficial www.ufrgs.br também estão disponíveis os currículos resumidos de cada candidato a reitor e vice-reitor.

Chapa 1

“A UFRGS precisa votar, a UFRGS precisa mudar”

– Carlos André Bulhões Mendes (vinculado ao Instituto de Pesquisas Hidráulicas) e Patrícia Helena Lucas Pranke (Faculdade de Farmácia)

Chapa 2

“Experiência e Inovação na Gestão, Docência, Pesquisa e Extensão”

– Rui Vicente Oppermann (Faculdade de Odontologia, atual reitor) e Jane Fraga Tutikian (Instituto de Letras e atual vice-reitora)

Chapa 3

“Comunidade em movimento”

– Karla Maria Müller (Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação) e Claudia Wasserman (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas)

(Marcello Campos)

