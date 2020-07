Rio Grande do Sul A TV dos gaúchos! TV PAMPA comemora 40 anos e apresenta novidades

A TV PAMPA completa 40 anos nesta terça-feira, dia de 2020, reforçando a missão de levar entretenimento, informação e prestação de serviço aos lares de milhões de gaúchos que acompanham sua programação pela tevê aberta e também ao mundo inteiro, através das transmissões pela internet e redes sociais.

Ao longo de quatro décadas, a emissora que faz parte da REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO manteve o foco na produção de conteúdo local de qualidade, identificado com o Rio Grande e o próprio jeito de ser dos gaúchos. A TV PAMPA está presente nos acontecimentos de destaque do Estado, apresentando sempre coberturas completas aos seus telespectadores, como a Expointer, a Expodireto, a Semana Farroupilha, a Oktoberfest, a Festa da Uva, as Coberturas do Verão nas praias gaúchas, dentre tantas outras iniciativas.

A expansão das transmissões da TV PAMPA foi consequência do sucesso que a emissora obteve no mercado desde a sua criação, em 1980. Além da TV Pampa Porto Alegre, outras três emissoras são geradoras de sinal: a TV Pampa Santa Maria, a TV Pampa Pelotas e a TV Pampa Carazinho, além das sucursais nas cidades de Passo Fundo e Ijuí, complementadas com mais de 100 estações repetidoras, fazendo com que o sinal da TV PAMPA marque presença em todo o Rio Grande do Sul e, desde 2009, com o acréscimo da implantação do seu sinal digital.

Fundada em 1980 por Otavio Gadret, a TV PAMPA é a única emissora de televisão de capital 100% gaúcho. Atualmente ocupando o posto de presidente do Conselho da Rede Pampa, Gadret destaca as conquistas a serem comemoradas: “Implantamos a TV digital celebrando um novo ciclo, com investimentos em equipamentos de última geração e em capital humano para seguir levando o melhor ao povo gaúcho. 40 anos após sua criação, a TV Pampa dá espaço, como nenhuma outra, ao conteúdo local. É a única emissora de televisão no Rio Grande do Sul a transmitir programas locais em horário nobre.”

Já o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, ressalta que a TV Pampa mostra-se pioneira no jeito de fazer comunicação, contando com um completo time de comunicadores, marcando presença nas mais diversas plataformas digitais e sendo assistida de todo o planeta em tempo real ou “on demand”, de forma fácil e prática. Alexandre ressalta, “Muito nos orgulha esse retorno positivo que temos em relação à nossa programação. No Pampa Debates, no Jornal da Pampa, no Atualidades Pampa, e nos outros programas de sucesso da TV Pampa, estamos munidos de profissionais extremamente qualificados que têm trazido resultados cada vez melhores em audiência e interatividade no mundo digital”, afirma o presidente.

Na data da comemoração do aniversário de 40 anos, Otavio e Alexandre Gadret destacam o agradecimento a todos aqueles que fizeram e fazem parte da história da TV Pampa: aos seus colaboradores, anunciantes, publicitários, lideranças políticas, empresariais e associativas que prestigiam a emissora.

E como parte desta celebração, a TV Pampa lança seu novo slogan, reforçando o seu compromisso junto aos telespectadores, orgulhando-se do legado construído e mostrando-se cada mais mais preparada para o futuro!

“TV Pampa! A TV dos Gaúchos!”

