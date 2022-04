Futebol Campeão da Champions será da Espanha ou Inglaterra pela 10ª vez nos últimos 12 anos

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

A final da Champions é no dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris. (Foto: Reprodução)

O campeão da Liga dos Campeões da Europa será inglês ou espanhol pela 10ª vez nos últimos 12 anos. Real Madrid x Manchester City e Villarreal x Liverpool serão as semifinais da atual temporada, que deixam a Premier League e a LaLiga mais uma vez predominantes entre os melhores da competição.

Dos quatro semifinalistas, City e Villarreal buscam um título inédito. O Real Madrid é o maior campeão, com ampla vantagem, e vai buscar sua 14ª taça. Com seis troféus, o Liverpool pode se juntar ao Milan na segunda posição dos maiores vencedores, com sete.

As semifinais da Champions acontecem nos dias 26 e 27 de abril, e 3 e 4 de maio.

O futebol inglês vai tentar o terceiro título das últimas quatro temporadas depois dos títulos de Liverpool (2018/19) e Chelsea (2020/21). A Espanha tenta voltar ao topo após a sequência de cinco conquistas entre 2014 e 2018, com uma do Barcelona e quatro do Real Madrid.

O Bayern de Munique foi o único time não inglês ou espanhol campeão da Champions nas últimas 12 temporadas, em 2012/13 e 2019/20. O domínio dos dois países é visto se o período de análise for ampliado para os últimos 18 anos, com 14 títulos para Espanha ou Inglaterra.

A final da Champions é no dia 28 de maio, no Stade de France.

O Real Madrid amplia sua vantagem como time com mais semifinais na história. Agora, o gigante espanhol tem 31 presenças nessa fase, considerando também a antiga Copa dos Campeões. Dentre os remanescentes da atual temporada, o Liverpool vem em seguida, com 12. O City está em sua terceira semi, e o Villarreal vai para sua segunda.

Confira os semifinalistas das últimas 18 temporadas:

– 2021/22: Liverpool, Manchester City, Real Madrid Villarreal (ainda sem campeão)

–2020/21: Chelsea, Manchester City, Real Madrid e PSG

– 2019/20: Bayern de Munique, PSG, Lyon e RB Leipzig

– 2018/19: Liverpool, Tottenham, Barcelona e Ajax

– 2017/18: Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique e Roma

– 2016/17: Real Madrid, Juventus, Atlético de Madrid e Monaco

– 2015/16: Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester City e Bayern de Munique

– 2014/15: Barcelona, Juventus, Bayern de Munique e Real Madrid

– 2013/14: Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Chelsea

– 2012/13: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Barcelona e Real Madrid

– 2011/12: Chelsea, Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid

– 2010/11: Barcelona, Manchester United, Real Madrid e Schalke 04

– 2009/10: Inter de Milão, Bayern de Munique, Barcelona e Lyon

– 2008/09: Barcelona, Manchester United, Chelsea e Arsenal

– 2007/08: Manchester United, Chelsea, Barcelona e Liverpool

– 2006/07: Milan, Liverpool, Manchester United e Chelsea

– 2005/06: Barcelona, Arsenal, Milan e Villarreal

– 2004/05: Liverpool, Milan, Chelsea e PSV.

