Grêmio Campeão do Mundo e ídolo do Grêmio, Felipão confirma aposentadoria como técnico de futebol

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

A tendência é que ele deixe o cargo e migre para uma função na diretoria Foto: Lucas Uebel/Grêmio A tendência é que ele deixe o cargo e migre para uma função na diretoria (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Um dos maiores técnicos do Brasil se aposentou como treinador de futebol neste final de temporada. Luiz Felipe Scolari, o Felipão, 74 anos, confirmou a intenção de se aposentar do cargo de técnico. A última missão de sua trajetória foi classificar o Furacão à Libertadores.

Felipão assumiu o time na sexta rodada do Brasileirão, na 13° posição e fechou a temporada na sexta colocação, com 58 pontos e uma vaga direta na fase de grupos.

Antes da partida, o treinador foi homenageado pelo presidente do clube paranaense com uma placa. O presente traz dados da carreira de 40 anos do técnico multicampeão. Durante a partida, a torcida do furacão prestou diversas homenagens ao comandante.

Em entrevista coletiva após o jogo, Felipão relembrou a promessa que fez ao presidente do clube e disse que sua vida como treinador acabou muito bem.

“Encerra-se de maneira boa, com a promessa que fiz para o presidente Petraglia. Fui muito feliz. Essa foi a minha vida e terminou muito bem. Vivi tudo que eu não esperava vencer no futebol”, disse Felipão.

Trajetória de Felipão

O começo de tudo aconteceu no time CSA, em Alagoas, foi onde o treinador teve a sua primeira oportunidade, em 1982. Após a primeira experiência como técnico, retornou à sua terra natal para passar por clubes gaúchos. Com duas passagens pelo Juventude, uma pelo Brasil de Pelotas e Pelotas.

Em 1987, Felipão foi para o Grêmio e foi campeão gaúcho daquele mesmo ano tendo assim reconhecimento regional. Em 1991, levou o Criciúma ao título da Copa do Brasil, maior glória da história do clube, feito pelo qual ganhou reconhecimento no Brasil.

Felipão retornou ao Grêmio em 1993, onde conquistou vários títulos, dentre eles a Copa do Brasil de 1994, a Copa Libertadores da América de 1995 e o Campeonato Brasileiro de 1996, além dos títulos estaduais.

Em 1998, após receber críticas, foi campeão da Copa do Brasil, quando venceu a final da competição contra o Cruzeiro. E também conquistou um título continental, a Copa Mercosul. Em 1999, alcançou seu ápice no Palmeiras, conquistando a Libertadores, um título inédito, e novamente marcando seu nome na história de um clube brasileiro.

Em 2001, Felipão foi convocado para ser técnico da Seleção Brasileira. A Seleção estava ameaçada de não se classificar para o Mundial do ano seguinte. Nos meses que antecederam a Copa de 2002, Felipão foi muito criticado por não convocar o atacante Romário, como pediam os torcedores. Mas, em seguida, conquistou o maior título de sua carreira: a Copa do Mundo de 2002. Realizando uma campanha perfeita, com sete vitórias, venceu a Alemanha por 2 a 0 na decisão, em Yokohama.

Felipão teve o desejo de treinar times europeus e conseguiu este sonho. O treinador foi técnico da seleção portuguesa e Chelsea. O treinador ainda teve a sua segunda passagem pela Seleção Brasileira, mas teve um ponto triste em sua história: 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Ainda em 2014, após a Copa, o treinador retornou ao Grêmio e fez uma boa campanha no tricolor. Em 2015, o técnico foi para a China para ser o treinador do Guangzhou Evergrande. Em 2018, Felipão retorna o Palmeiras e foi campeão brasileiro. Em 2020, o gaúcho voltou ao Cruzeiro com o objetivo de salvar o rebaixamento para a Série C.

Em 2021, o treinador voltou ao Grêmio com a missão de tentar salvar o rebaixamento do Grêmio, mas não conseguiu. E seu último trabalho foi no Athletico Paranaense.

O Grêmio prestou homenagem ao ídolo gremista em suas redes sociais.

OBRIGADO 💙🇪🇪 Felipão, agradecemos não só pelos serviços prestados em sua grandiosa carreira, mas também pelo gremista que sempre foi. Campeão com o Tricolor da Libertadores, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão. Para sempre na história, Luiz Felipe Scolari pic.twitter.com/HbJLhoEB9a — Grêmio FBPA (@Gremio) November 14, 2022

