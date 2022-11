Inter Gurias Coloradas estão classificadas para a final da Brasil Ladies Cup 2022

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A final será disputada contra o Flamengo Foto: Raul Ramos/Brasil Ladies Cup 2022 A final será disputada contra o Flamengo (Foto: Raul Ramos/Brasil Ladies Cup 2022 Foto: Raul Ramos/Brasil Ladies Cup 2022

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Coloradas estão classificadas para a final da Brasil Ladies Cup 2022. Neste domingo (13), o Inter venceu o Palmeiras, em confronto disputado no Estádio Zézinho Magalhães, em Jaú, no Estado de São Paulo, pelo placar de 4 a 0.

Os gols foram marcados pela Fabi Simões, Lelê e Bia Gomes. A final será disputada contra o Flamengo, às 14h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo nesta terça-feira (15).

Primeiro tempo

O primeiro tempo entre Palmeiras e Inter foi mais calmo, os dois times tiveram poucas chances de gols e as goleiras trabalharam pouco. Cada time teve duas oportunidades. Enquanto o Palmeiras chegava forte com Byanca Brasil e Sochor, o Inter conseguiu duas boas chegadas com Isabela e Haas, após cobranças de escanteio de Djeni.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Inter voltou com duas substituições: Mileninha e Bia Gomes entraram nos lugares de Maiara e Eskerdinha. Djeni cobrou o escanteio pela direita, a zaga do Palmeiras não afastou e Lelê dominou dentro da pequena área e finalizou para dentro do gol. Antes dos 4 minutos, Fabi recebeu a bola dentro da grande área e foi derrubada por Day Silva, penalidade marcada para o Colorado. Fabi assumiu a responsabilidade e de perna direita Fabi deslocou a goleira e marcou seu quarto gol em três jogos na competição.

Após a pressão inicial do Inter, o Palmeiras tentou responder, mas sem sucesso em suas chegadas ao ataque. Aos 21, Juliana acertou um drible em Sâmia, a camisa 5 acionou Mileninha que pela direita fez o cruzamento para Lelê, em um primeiro momento a bola bateu na zaga do Palmeiras, no rebote Lelê tocou para dentro do gol. Bia Gomes desarmou a zaga do Palmeiras na saída de bola, chegou cara a cara com Awanny e encobriu a goleira adversária, marcando o quarto gol assegurando a classificação para mais uma final em 2022.

Ficha técnica:

Inter: Gabi Barbieri, Capelinha, Bruna Benites, Haas e Isabela (Thamirys); Juliana (Danny Teixeira), Djeni (Kamile), Eskerdinha (Mileninha) e Maiara (Bia Gomes); Fabi Simões (Tamara) e Lelê (Sorriso). Técnico: Mauricio Salgado.

Gols: Fabi Simões, Lelê (2x) e Bia Gomes (I)

Estádio: Zézinho Magalhães/Jaú (SP)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter