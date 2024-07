Inter Campeão do mundo em 2006, Paulo Paixão volta ao Inter após saída polêmica

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Profissional histórico no Inter, Paixão já trabalhou com a Seleção Brasileira nos títulos mundiais de 1994 e 2002 Foto: Divulgação/S.C. Internacional Profissional histórico no Inter, Paixão já trabalhou com a Seleção Brasileiras nos títulos mundiais de 1994 e 2002 (Foto: Divulgação/S.C. Internacional) Foto: Divulgação/S.C. Internacional

Após três anos, Paulo Paixão está de volta ao Inter. Preparador físico histórico do clube, Paulo chegou com Roger Machado para ajudar o grupo e deixar os jogadores prontos para suportarem a sequência de partidas da temporada. Além de ser um dos maiores nomes da preparação física de jogadores no Brasil, ele tem a liderança no vestiário como um dos melhores atributos.

No primeiro exercício, Paulo já deu as caras. O atacante Enner Valencia corria no gramado do CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, recuperando-se de lesão no quadril direito. Paixão se aproximou, abraçou o jogador e conversou com ele por alguns minutos.

A última passagem de Paixão pelo Inter foi em 2021. O preparador físico desembarcou no Beira-Rio ao lado de Diego Aguirre em 19 de junho, mas permaneceu no clube por apenas cinco meses.

Apesar da boa relação com o então técnico, Paulo pediu demissão após ter áudios vazados em uma conversa com um amigo, em que comentava sobre a qualidade do grupo, que tinha perdido para o Flamengo. Paulo chamou Boschilia de “enganador” e citou que alguns jogadores deveriam ser negociados pelo tempo de clube, como Víctor Cuesta, Rodrigo Dourado e Patrick.

Todos deixaram o Beira-Rio e, apesar do incômodo no vestiário, Paixão não teve a imagem arranhada com a torcida. Nas redes sociais, muitos colorados endossaram a opinião do preparador. Paixão estava trabalhando com Roger Machado no Juventude e segue a parceria no Beira-Rio. Será a quarta passagem dele pelo Inter. A principal foi entre 2003 e 2006, quando trabalhou ao lado dos técnicos Muricy Ramalho e Abel Braga. Na ocasião, conquistou o Gauchão de 2003, 2004 e 2005, a Libertadores e o Mundial em 2006. O preparador físico de 73 anos retornou ao Colorado em 2013, com Dunga no comando do time, e voltou a vencer o Campeonato Gaúcho em 2021, com Aguirre. Paixão também trabalhou no Grêmio e no Palmeiras, além da Seleção Brasileira. Ele esteve na comissão técnica nas conquistas do tetra da Copa do Mundo de 1994 e e no penta, em 2002. Neste último, como o principal preparador físico de Felipão.

