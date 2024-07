Inter Inter enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão

Botafogo e Inter se enfrentam às 18h30min deste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Palmeiras na última rodada. A equipe de Artur Jorge vem de quatro vitórias consecutivas e está há seis rodadas sem perder.

Estreante como técnico, Roger Machado comanda o time que entrará em campo hoje. O Inter vem de derrota para o Rosario Central, pela Sul-Americana, no meio da semana. O time ocupa a 13ª colocação no Brasileiro, com quatro jogos a menos em relação à maioria dos adversários.

Botafogo – técnico: Artur Jorge

O treinador conta com o retorno de Cuiabano (ex-Grêmio), que ficou fora dos últimos dois jogos em decorrência de um incômodo na coxa direita. A tendência é que Artur Jorge mantenha o time que derrotou o Palmeiras, mas a confirmação inicial, como de praxe, só virá na preleção, horas antes da partida.

Provável time:

John;

Damián Suárez (Ponte), Bastos, Barboza, Marçal (Cuiabano);

Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas;

Luiz Henrique, Savarino;

Júnior Santos, Tiquinho Soares.

Quem está fora: Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento e Jeffinho (lesionados); Pablo (transição); Thiago Almada e Gatito Fernández (convocados para as Olimpíadas).

Pendurados: Marlon Freitas, Patrick de Paula, Júnior Santos, Jeffinho, Luiz Henrique, Mateo Ponte e Lucas Halter.

Inter – técnico: Roger Machado

Para o duelo deste sábado, o Inter não contará com oito titulares. O alento é o retorno de Rafael Borré após a Copa América. Roger Machado deve escalar o time no esquema 4-2-3-1, com o ingresso de Hyoran no meio-campo.

Provável time:

Rochet;

Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê;

Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Hyoran e Wesley;

Borré.

Quem está fora: Alan Patrick (suspenso); Aránguiz, Bustos, Fernando, Ivan, Thiago Maia, Valencia, Vitão e Wanderson (lesionados).

Pendurados: Aránguiz, Borré, Bruno Henrique, Renê, Robert Renan e Wanderson.

Arbitragem

Árbitro : Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP) Assistentes : Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) Quarto árbitro : Vinicius Goncalves Dias Araujo

: Vinicius Goncalves Dias Araujo VAR : Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) AVAR: Helton Nunes (SC) Acompanhe ao vivo pela Rádio Grenal:

