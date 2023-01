Esporte Campeão mundial em 1970, Clodoaldo diz que Pelé “gostava da perfeição”

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Ex-volante e Rei do futebol conquistaram o tri para o Brasil no México Foto: Arquivo/CBF Ex-volante e Rei do futebol conquistaram o tri para o Brasil no México (Foto: Arquivo/CBF) Foto: Arquivo/CBF

O ex-jogador Clodoaldo Tavares Santana, campeão mundial pela Seleção Brasileira ao lado de Pelé em 1970, foi um dos antigos companheiros a marcar presença no velório do Rei do Futebol, que começou na manhã desta segunda-feira (2), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos.

O ex-volante, de 73 anos, lamentou a morte do amigo, que ocorreu na última quarta-feira (29), mas agradeceu por ter tido a oportunidade de atuar ao lado dele, vestindo tanto a camisa do Brasil como a do Santos, por quase dez anos.

“A gente se despedir do nosso Rei Pelé é sofrido, mas tem a lembrança de tudo que ele deixou como legado. Sempre tive alegria de conviver, então só tenho a agradecer, por tudo que ele representou ao futebol do Brasil e do mundo”, disse Clodoaldo, que ainda recordou a convivência com o Rei do Futebol.

“O Pelé gostava muito da perfeição e a cobrava dos companheiros. A maneira que eu tinha de corresponder era explicando que nós éramos humanos e ele um extraterrestre”, brincou o ex-volante.

O velório

O corpo de Pelé foi transportado do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, à Vila Belmiro durante a madrugada. O caixão está no centro do gramado do estádio. O velório é aberto.

Foram erguidas duas tendas no gramado. Uma delas, onde está o caixão de Pelé, é destinada a familiares, ídolos históricos do Santos e convidados. A outra é voltada a demais autoridades. O público em geral anda por um tablado, que fica à esquerda da primeira tenda.

