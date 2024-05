Inter Campeão mundial pelo Inter, ex-goleiro Clemer lamenta tragédia no Rio Grande do Sul e revela: “Estou ilhado”

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Ex-goleiro e ídolo do Inter mora ao lado do Beira-Rio, em Porto Alegre Foto: Divulgação/Internacional Ex-goleiro e ídolo do Inter mora ao lado do Beira-Rio, em Porto Alegre (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ídolo do Inter, Clemer mora em Porto Alegre e vive de perto o drama das enchentes no Rio Grande do Sul. O ex-goleiro revelou que está “ilhado”, pois não consegue sair de casa há dias devido ao prédio onde mora estar alagado.

“Eu moro perto do Beira Rio, e alagou tudo aqui na frente. Eu ainda estou numa situação até confortável, pois moro no décimo andar, mas também estou ilhado, não posso sair”, disse Clemer.

O ex-goleiro entrou para a história do Colorado com a conquista do Mundial de Clubes em 2006, numa final contra o Barcelona, no Japão.

Até o momento, segundo a Defesa Civil, 83 pessoas perderam a vida nas enchentes, 111 seguem desaparecidas e cerca de 130 mil estão desalojadas em todo o Estado.

