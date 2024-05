Grêmio Técnico do Grêmio é resgatado em meio às enchentes no Rio Grande do Sul

Renato Portaluppi mora no Hotel Deville, no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Local é um dos mais afetados pelas enchentes na capital Foto: Lucas Uebel/Grêmio A informação foi confirmada pela filha do treinador, Carol Portaluppi (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, foi resgatado nesta segunda-feira (06) em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela filha do treinador, Carol Portaluppi, nas redes sociais.

“Estou postando aqui meu pai porque eu estava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu estava sentindo! Deus, obrigada, não estou em contato com ele porque ele está sem telefone. Obrigada a quem está me dando notícias por aqui”, escreveu Carol no Instagram.

A filha do técnico gremista inda publicou um vídeo em que o pai aparece colocando mochilas em um carro, acompanhado por voluntários na Capital gaúcha.

Renato mora no Hotel Deville, no bairro Anchieta, em Porto Alegre. O local é um dos que foi muito afetados pelas enchentes na região e fica ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, às margens da BR-116.

